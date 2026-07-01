Ty Segall se presenta con su abrasivo rock alternativo en Chile

Una de las figuras más inquietas e influyentes del rock alternativo contemporáneo, Ty Segall, fija concierto en Chile. Su arribo se materializará el próximo 10 de noviembre en Centro de Eventos Blondie, en una noche que promete una intensa descarga de garage rock, psicodelia y riffs cargados de distorsión, sello que lo ha convertido en un referente de la escena independiente mundial.

Dueño de una carrera que supera las dos décadas, el músico californiano ha construido una de las discografías más celebradas del rock independiente, transitando que se ha movido entre el garage rock, el punk, el glam, el hard rock, la psicodelia y el folk. Álbumes como Melted, Goodbye Bread, Twins, Sleeper, Manipulator, Freedom’s Goblin y Three Bells lo consolidaron como uno de los compositores más creativos y versátiles de su generación.

Su visita a Chile llega en un momento especialmente activo. Tras explorar una faceta más melódica en Possession (2025), Segall volverá a la potencia de sus guitarras con Chrome, su nuevo álbum de estudio, que será publicado el 26 agosto. El primer adelanto, “Black Paint”, anticipa un regreso a la energía abrasiva y el sonido crudo que marcaron algunos de los discos más emblemáticos de su trayectoria.

Chrome fue grabado junto a su banda, integrada por Mikal Cronin, Emmett Kelly, Ben Boye y Evan Burrows, en sesiones registradas prácticamente en vivo. Reconocido por la intensidad de sus conciertos y por una permanente reinvención artística, Ty Segall también ha desarrollado una extensa carrera como productor, multiinstrumentista y colaborador de numerosos proyectos.

El concierto del 10 de noviembre en Blondie ofrecerá canciones de su nuevo disco Chrome, además de un recorrido por su discografía. Las entradas ya están disponibles a través de Passline.