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    Dos procesos judiciales en curso: las secuelas que dejó el conflicto del Hospital San Antonio

    La exdirectora del hospital está a la espera que la Corte de Apelaciones de Valparaíso resuelva si su remoción fue ilegal. En paralelo, la Contraloría investiga el episodio tras la denuncia presentada por la exministra Vega.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    Hospital Claudio Vicuña, de San Antonio Francisco Javier Corvalan Ortega

    El nombramiento de la exministra de Desarrollo Social del gobierno de Gabriel Boric, Jeanette Vega, como subdirectora médica del Hospital de San Antonio, se transformó en la primera crisis que enfrentó el nuevo Ministerio de Salud dirigido por May Chomali. Hoy, a 72 días días de su arribo, el conflicto sigue abierto y derivó en dos procesos jurídicos en curso.

    Luego de 72 horas con Vega en su nuevo cargo -asumió el 20 de abril-, desde el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio le solicitaron la renuncia no voluntaria a la directora del recinto, Loreto Maturana, argumentando pérdida de confianza y problemas de gestión.

    Así, la matrona, ingeniera comercial y elegida por concurso público para dirigir el Hospital Claudio Vicuña, fue quien terminó pagando los costos políticos del aterrizaje de Vega en el recinto y que hoy enfrenta un litigio ante la Corte de Valparaíso.

    A los días de que se oficializó su salida, la matrona presentó un recurso de protección contra el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio con el que busca que se deje sin efecto su remoción y se ordene su reintegro al cargo.

    Además de una restitución económica. “Se ordene al Servicio recurrido el pago íntegro de todas las remuneraciones, asignaciones y beneficios previsionales que haya dejado de percibir durante el tiempo en que se me aparte de mis funciones por causa del acto impugnado”, establece el documento presentado por la defensa de Maturana.

    Esteban Barra, uno de los abogados de la exdirectora, afirma que las próximas semanas debería conocerse el resultado y que “ahora lo que falta es que la Corte de Apelaciones de Valparaíso dicte sentencia. Esperamos, por supuesto, que la Corte declare ilegal la desvinculación de Loreto, por haberse infringido uno de los requisitos habilitantes para la remoción: la notificación al Consejo de Alta Dirección Pública. Por algo el legislador estableció ese requisito y diseñó un sistema institucional que exige informar previamente al Consejo antes de concretar la remoción".

    Desde su entorno señalan que, mientras Maturana permanece sin trabajo, están a la espera de la resolución del recurso, con la expectativa de que la Corte falle a su favor dado que piensan que el argumento es válido.

    Además, según entendidos, en el caso de que se rechace el recurso, su defensa apelará a la Corte Suprema. En ese sentido, sus abogados evalúan presentar una demanda laboral, decisión que definirán las próximas semanas.

    En paralelo, la exministra de Desarrollo Social -quien permaneció en el cargo tras la salida de Maturana, al sostener que renunciar implicaría validar que se puede remover a alguien solo por presión política- recurrió a la Contraloría. En su presentación, argumentó que la salida de la directora carecía de fundamento jurídico y era más bien un movimiento político.

    En trámite

    Consultados por La Tercera, desde el órgano encabezado por Dorothy Pérez señalaron que la denuncia continúa en tramitación. En ese contexto, indicaron que solicitaron antecedentes al hospital y que actualmente se encuentran a la espera de que estos sean remitidos.

    Mientras tanto, las partes se mantenían a la espera de las resoluciones de los recursos presentados. En paralelo, Vega continúa desempeñándose en el hospital en su calidad de subdirector médico, cargo técnico que mantiene vigente un contrato hasta fines de año.

    Eso sí, el puesto que dejó la exdirectora ha sido difícil de estabilizar. Una semana después de la llegada de Vega y a pocos días de la remoción de Maturana, el Servicio de Salud de la región designó como director subrogante a Christian Smith. Sin embargo, tras permanecer 35 días al frente del hospital, fue reemplazado por Christabel Jensen, jefa del Consultorio de Especialidades, quien asumió la dirección como subrogante.

    Más sobre:SaludHospital San AntonioJeanette VegaLoreto MaturanaMinsal

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