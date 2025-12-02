Publican los resultados del periodo complementario de la Admisión Escolar 2026. Foto referencial de archivo

Desde este martes se encuentran disponibles los resultados del periodo complementario del Sistema de Admisión Escolar 2026.

Cabe recordar que dicha etapa recibió postulaciones hasta el 19 de de noviembre y se encontraba dirigida a grupos que estuvieran en alguna de las siguientes situaciones:

Quienes no postularon en el periodo principal

Quienes no fueron asignados a un establecimiento y no corrió la lista de espera automática en el periodo principal

Quienes rechazaron la asignación

Resultados del periodo complementario de la Admisión Escolar

Los resultados del periodo complementario se pueden revisar en la página sistemadeadmisionescolar.cl desde las 9:00 horas de este 2 de diciembre.

En la plataforma se aclara que esta entrega es informativa, por lo que no hay opción de aceptar ni rechazar.

Las familias con un establecimiento asignado deberán presentarse en el mismo durante el periodo de matrícula, que comenzará el 9 de diciembre y se mantendrá hasta el 23 del mismo mes, a excepción de Magallanes donde durará hasta el día 30.

De no realizar la matrícula se perderá el cupo, el que será liberado para ser una vacante del sistema Anótate en la Lista.