Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del jueves 1 de enero. Foto referencial

Este jueves 1 de enero llega el primer feriado irrenunciable del nuevo año 2026, donde se prohíbe el funcionamiento de la mayoría del comercio.

Al respecto, algunos establecimientos tienen permitido atender al público durante la jornada, por lo que cuentan con una excepción.

Qué está abierto el 1 de enero

Durante el feriado irrenunciable del jueves 1 de enero solo pueden funcionar los siguientes establecimientos:

Restaurantes

Clubes

Cines

Espectáculos en vivo

Discotecas

Pubs

Casinos

Farmacias de urgencia o de turno

Expendios de combustible

Tiendas de conveniencia que preparen alimentos

Negocios atendidos por sus propios dueños o familiares directos

Según señala la Dirección del Trabajo, las actividades habituales por parte del comercio se retomarán el día viernes 2 de enero de 2026.