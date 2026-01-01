Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del jueves 1 de enero
El nuevo año comienza con una jornada marcada en el calendario en que solo pueden atender determinados establecimientos.
Este jueves 1 de enero llega el primer feriado irrenunciable del nuevo año 2026, donde se prohíbe el funcionamiento de la mayoría del comercio.
Al respecto, algunos establecimientos tienen permitido atender al público durante la jornada, por lo que cuentan con una excepción.
Qué está abierto el 1 de enero
Durante el feriado irrenunciable del jueves 1 de enero solo pueden funcionar los siguientes establecimientos:
- Restaurantes
- Clubes
- Cines
- Espectáculos en vivo
- Discotecas
- Pubs
- Casinos
- Farmacias de urgencia o de turno
- Expendios de combustible
- Tiendas de conveniencia que preparen alimentos
- Negocios atendidos por sus propios dueños o familiares directos
Según señala la Dirección del Trabajo, las actividades habituales por parte del comercio se retomarán el día viernes 2 de enero de 2026.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.