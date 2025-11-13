OFERTA ELECCIONES $990
    Registro Civil anuncia horario extendido para retirar cédulas de identidad previo a las elecciones

    La atención especial solo aplica a dicha gestión y se mantendrá este jueves y viernes.

     
    Registro Civil anuncia horario extendido para retirar cédulas de identidad previo a las elecciones. Foto referencial de archivo RAUL BRAVO/ATON CHILE

    Previo a las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre, el Registro Civil informó sobre su atención en horario extendido para el retiro de cédulas de identidad.

    Según aclaró el organismo, se trata de una medida extraordinaria que solo aplica a esta gestión, por lo que no considera la realización de otros trámites.

    Horario extendido del Registro Civil

    El Registro Civil confirmó un horario extendido desde las 8:30 hasta las 16:00 horas, durante el jueves 13 y viernes 14 de noviembre para retirar la cédula de identidad.

    Cabe recordar que este proceso de elecciones tiene voto obligatorio y ausentarse sin justificación se traduce en multas de 0,5 a 1,5 UTM, es decir, desde $34.000 a $104.000 aproximadamente.

    Para sufragar se permite presentar tanto la cédula de identidad como pasaporte, que deben estar vigentes o vencidos dentro del último año, desde el 16 de noviembre de 2024.

    Por el contrario, ningún otro documento es válido al votar, por lo que no se acepta un comprobante de solicitud de cédula ni licencia de conducir.

