Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios en Verano 2026. Foto referencial de archivo

Este fin de semana se realizará la primera edición del Día de los Patrimonios en Verano 2026, una nueva jornada dedicada a acercar la cultura a toda la familia.

La invitación es para este sábado 31 de enero , en pleno periodo estival, donde cientos de espacios culturales a nivel nacional abrirán sus puertas para recibir al público.

Durante la fecha se realizará una serie de actividades gratuitas en todo el país, las que se pueden encontrar en el sitio diadelospatrimonios.cl, donde se permite filtrar por región, modalidad de la actividad -presencial o virtual- y horario.

Día de los Patrimonios

El Día de los Patrimonios reúne una serie de actividades en el país en establecimientos como museos y espacios culturales públicos y privados.

La jornada es parte del llamando calendario patrimonial elaborado desde el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural (Serpat), del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que cuenta con las siguientes fechas destacadas.