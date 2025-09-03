SUSCRÍBETE
Revisa las ofertas de trabajo para civiles disponibles en Carabineros con sueldos de hasta $1,9 millones

La institución mantiene un nuevo proceso de postulación online, el que se encontrará habilitado durante los próximos días.

Sandar Estrella Oporto 
Sandar Estrella Oporto
Revisa las ofertas de trabajo para civiles disponibles en Carabineros y cómo postular. Foto referencial de archivo: Aton

Carabineros de Chile mantiene habilitado un nuevo proceso de postulaciones a ofertas laborales para civiles, mediante las que se busca cubrir una serie de vacantes en la institución.

El proceso se debe realizar de forma online a través de la página postulaciones.carabineros.cl, a la que se permite ingresar usando la Clave Única.

En la plataforma se pueden revisar los puestos disponibles en esta convocatoria, que recibirán solicitudes hasta el 14 de septiembre.

Ofertas laborales en Carabineros

Los cargos disponibles en Carabineros y sus remuneraciones aproximadas son:

  • Analista Procesamiento de Datos en Viña del Mar con remuneración de $1.760.200.
  • Cocinero en San José de Maipo, con remuneración de $892.799.
  • Analista Territorial en Linares, con remuneración de $1.760.200.
  • Analista Territorial en Rancagua, con remuneración de $1.760.200.
  • Peluquero en Estación Central, con remuneración de $830.296.
  • Asistente Social en La Cisterna, con remuneración de $1.760.200.
  • Administrativo en Pudahuel, con remuneración de $830.296.
  • Asesor en Gestión de Procesos, Control y Compras Públicas en Santiago, con remuneración de $1.760.200.
  • Técnico en Cocina en Antofagasta, con remuneración de $1.109.598.
  • Administrativo en Rengo, con remuneración de $830.296.
  • Auditor Interno Seguimiento Auditorias Externas en Santiago, con remuneración de $1.760.200.
  • Archivero en Concepción, con remuneración de $936.364.
  • Operador de Emergencia en Los Ángeles, con remuneración de $936.364.
  • Asistente de Guarida en San Bernardo, con remuneración de $1.018.893.
  • Educador o Educadora Diferencial en Temuco, con remuneración de $1.968.122.
  • Asistente de Guardia en Lo Prado, con remuneración de $1.018.893.
  • Auxiliar de Servicios Menores en Santiago, con remuneración de $607.040.
  • Servicio Mantención de Cuarteles en Iquique, con remuneración de $1.042.432.
  • Peluquero en las Condes, con remuneración de $830.296.
  • Educador o Educadora Diferencian en Ñuñoa, con remuneración de $1.760.200.
  • Peluquero en Hualpén, con remuneración de $936.364.
  • Servicio Mantención de Cuarteles en Pudahuel, con remuneración de $830.296.
  • Peluquero en Pozo Almonte, con remuneración de $1.121.982.
  • Encargado de Bodega en Independencia, con remuneración de $830.296.
  • Peluquero en Conchalí, con remuneración de $830.296.
  • Enfermero Universitario en Temuco, con remuneración de $1.968.122.
  • Servicio Mantención de Cuarteles en San Miguel, con remuneración de $830.296.
  • Peluquero en Parral, con remuneración de $830.296.
  • Peluquero en Victoria, con remuneración de $909.847.
  • Sociólogo en Santiago, con remuneración de $1.760.200.
  • Peluquero en Porvenir, con remuneración de $1.281.084.
  • Peluquero en Ovalle, con remuneración de $830.296.
  • Peluquero en Puerto Natales, con remuneración de $1.281.084.
  • Archivero en La Florida, con remuneración de $830.296.
  • Peluquero en Lo Barnechea, con remuneración de $830.296.
  • Técnico en Informática en Cerrillos, con remuneración de $892.799.
  • Conductor en Santiago, con remuneración de $830.296.
  • Peluquero en Los Lagos, con remuneración de $909.847.
  • Técnico Gasfiter en Macul, con remuneración de $892.799.
  • Conductor en Santiago, con remuneración de $830.296.
  • Asistente Social en Santiago, con remuneración de $1.760.200.
  • Peluquero en Quirihue, con remuneración de $962.881.
  • Asistente Social en Santiago, con remuneración de $1.760.200.
  • Auxiliar de Servicios Menores en Lo Espejo, con remuneración de $607.040.
  • Psicólogo de Santiago, con remuneración de $1.760.200.
