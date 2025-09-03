Revisa las ofertas de trabajo para civiles disponibles en Carabineros con sueldos de hasta $1,9 millones

Revisa las ofertas de trabajo para civiles disponibles en Carabineros y cómo postular. Foto referencial de archivo: Aton

Carabineros de Chile mantiene habilitado un nuevo proceso de postulaciones a ofertas laborales para civiles, mediante las que se busca cubrir una serie de vacantes en la institución.

El proceso se debe realizar de forma online a través de la página postulaciones.carabineros.cl, a la que se permite ingresar usando la Clave Única.

En la plataforma se pueden revisar los puestos disponibles en esta convocatoria, que recibirán solicitudes hasta el 14 de septiembre .

Ofertas laborales en Carabineros

Los cargos disponibles en Carabineros y sus remuneraciones aproximadas son: