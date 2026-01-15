Revisa los resultados de preselección del FUAS 2026 para becas y gratuidad
La información se publica durante este 15 de enero para los postulantes del primer periodo de solicitudes.
Para este jueves se encuentra programada la publicación de los resultados de preselección y potenciales renovantes a los beneficios estudiantiles que facilita el FUAS 2026.
La información corresponde al primer periodo de postulación que se realizó al completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica.
Resultados de preselección del FUAS 2026
Los resultados de preselección del FUAS se podrán revisar en el sitio beneficiosestudiantiles.cl con el RUT, desde las 13:00 horas de este 15 de enero.
Los datos informarán si el postulante cumple con los requisitos socioeconómicos y académicos para la asignación de becas o gratuidad, tras la revisión de puntajes PAES y NEM.
Desde la Subsecretaría de Educación Superior se aclaró que la publicación no indica que se cuenta con el beneficio, por lo que el proceso continuará con la matrícula en la casa de estudios y la posterior publicación de resultados del 10 de marzo.
En paralelo, el FUAS tiene programado un segundo periodo de postulación para aquellos estudiantes que no han solicitado beneficios, con estos plazos:
- Postulación entre el 12 de febrero y el 12 de marzo
- Información de nivel socioeconómico el 16 de abril
- Resultados de asignación el 27 de mayo
Por su parte, no será necesario postular si se cuenta con un beneficio que se desea mantener, dado que la renovación es automática si se cumplen con los requisitos.
