Simce 2022: cuándo es y qué pruebas se rinden

Los establecimientos educacionales no recibirán una categoría de desempeño: este año los resultados del Simce no estarán dirigidos a ordenar a los establecimientos ni asignarles categorías de desempeño. Es por eso que en esta ocasión no se entregarán las calificaciones de insuficiente, medio-bajo, medio o alto a los centros de estudios por los resultados que muestran los alumnos.