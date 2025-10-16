Six Kings Slam: dónde y a qué hora ver el torneo de exhibición con estrellas del tenis
La nueva versión del evento se desarrolla en Raid, Arabia Saudita, y este jueves define a sus finalistas.
Actualmente se está desarrollando la segunda edición del Six Kings Slam, un torneo de exhibición que reúne a destacadas figuras del tenis mundial.
El evento que se celebra en Riad, Arabia Saudita, inició el pasado miércoles y se extenderá hasta el próximo sábado, 18 de octubre.
Para esta edición se cuenta con el italiano Jannik Sinner (2°), el español Carlos Alcaraz (1°), el servio Novak Djokovic (5°), el griego Stefanos Tsitsipas (24°), el alemán Alexander Zverev (3°) y el estadounidense Taylor Fritz (4°).
Dicho encuentro deportivo también se destaca por entregar grandes sumas en premios, con 1,5 millones de dólares como mínimo para cada participante, mientras que el campeón elevará la cifra total a 6 millones.
Dónde ver el Six Kings Slam
El Six Kings Slam se encuentra en la plataforma de streaming Netflix y viene incluido con la suscripción.
Este jueves, 16 de octubre, se desarrollan los cuartos de final desde las 13:30 horas de Chile.
Alcaraz y Djokovic entraron directamente a la etapa, los que se enfrentarán a Fritz y Sinner, respectivamente.
Los cruces finalizarán el sábado, 18 de octubre, a partir de la misma hora, donde se definirá el tercer lugar y se jugará la gran final.
