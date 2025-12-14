VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

    No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

    Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile

    Estos son los sismos informados por Sismología:

    04:38 horas

    Sismo de magnitud 3.0, ocurrido a 75 km al oeste de Iquique y a una profundidad de 17 km.

    03:59 horas

    Sismo de magnitud 3.3, ocurrido a 78 km al sureste de Socaire y a una profundidad de 212 km.

    03:24 horas

    Sismo de magnitud 3.1, ocurrido a 70 km al sureste de Socaire y a una profundidad de 210 km.

    02:25 horas

    Sismo de magnitud 3.1, ocurrido a 39 km al norte de Quillagua y a una profundidad de 35 km.

    00:34 horas

    Sismo de magnitud 3.7, ocurrido a 29 km al sureste de Mina Collahuasi y a una profundidad de 152 km.

    00:18 horas

    Sismo de magnitud 3.5, ocurrido a 74 km al sureste de Socaire y a una profundidad de 253 km.

    Qué hacer en caso de un sismo

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

    Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

    1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
    2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
    3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
    4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
    5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
    6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

    Lee también:

    Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jeannette Jara llega a votar con tres discursos preparados para esta jornada electoral

    Cierran Paso Fronterizo Los Libertadores por sistema frontal

    Accidente en Viña del Mar deja seis lesionados: una conductora dio positivo al alcotest

    Más de 132 mil excusas para no votar se han ingresado en Comisaría Virtual

    Dos detenidos tras un ataque a tiros contra bañistas en la playa de Bondi en Australia que deja 10 muertos

    La “inmobiliaria” del Estado que pretende comprar el edificio de Telefónica

    Lo más leído

    1.
    Cómo excusarse de votar por estar a más de 200 km del local este domingo

    Cómo excusarse de votar por estar a más de 200 km del local este domingo

    2.
    A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Real Oviedo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Real Oviedo en TV y streaming

    3.
    Segunda vuelta: ¿Se puede votar con carnet de identidad o pasaporte vencido?

    Segunda vuelta: ¿Se puede votar con carnet de identidad o pasaporte vencido?

    4.
    ¿Tienen los candidatos presidenciales planes de modernizar la estructura del poder judicial?

    ¿Tienen los candidatos presidenciales planes de modernizar la estructura del poder judicial?

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Real Oviedo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Real Oviedo en TV y streaming

    Jeannette Jara llega a votar con tres discursos preparados para esta jornada electoral
    Chile

    Jeannette Jara llega a votar con tres discursos preparados para esta jornada electoral

    Cierran Paso Fronterizo Los Libertadores por sistema frontal

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    La “inmobiliaria” del Estado que pretende comprar el edificio de Telefónica
    Negocios

    La “inmobiliaria” del Estado que pretende comprar el edificio de Telefónica

    ¿La baja de licencias médicas será temporal o permanente?: Una pregunta con más de una respuesta

    El tropiezo de la familia Solari en Colombia

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky
    Tendencias

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Con la Brujita Verón junto a los hinchas: Estudiantes vence en los penales a Racing y es campeón del fútbol argentino
    El Deportivo

    Con la Brujita Verón junto a los hinchas: Estudiantes vence en los penales a Racing y es campeón del fútbol argentino

    Los mejores de 2025: Coquimbo Unido, Palavecino y Charles Aránguiz se llevan los aplausos y Colo Colo, los reproches

    Cuando Elías Figueroa pasó a ser Dios en Brasil: los 50 años del Gol Iluminado

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”
    Cultura y entretención

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”

    Ir al paraíso, donde nadie me espera: un relato de Jaime Bayly

    Joseph Kosinski, director de F1: “A Brad Pitt le encantaría volver si podemos crear una historia digna de ser contada”

    Dos detenidos tras un ataque a tiros contra bañistas en la playa de Bondi en Australia que deja 10 muertos
    Mundo

    Dos detenidos tras un ataque a tiros contra bañistas en la playa de Bondi en Australia que deja 10 muertos

    Juan Guaidó: “Lamenté mucho ver a una candidata hablar de que Machado era una golpista”

    Los 12 multimillonarios de la administración Trump: la Casa Blanca más rica de la historia moderna

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas