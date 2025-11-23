BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

    No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

    Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile

    Estos son los sismos informados por Sismología:

    03:03 horas

    Sismología reportó un sismo de magnitud 3.6 a 67 km al suroeste de Socaire. El movimiento fue registrado a una profundidad de 208 km.

    Qué hacer en caso de un sismo

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

    Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

    1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
    2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
    3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
    4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
    5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
    6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

    Lee también:

    Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”

    Martín Arrau: “Es muy importante que el próximo gobierno tenga un piso alto de apoyo, que es lo que queremos construir en esta campaña”

    El milimétrico diseño de Kast para la segunda vuelta

    El nuevo mapa del poder en el Congreso que desafía las reformas del próximo gobierno

    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    Luis Eduardo Escobar: “Ninguno de nosotros ha hablado del fin del lucro. Genuinamente, queremos trabajar con el sector privado”

    Lo más leído

    1.
    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    2.
    Festival de Viña: te odio

    Festival de Viña: te odio

    3.
    Marcel suma apoyo externo al equipo económico de Jara y candidata critica palabras de embajador de EE.UU. en Chile

    Marcel suma apoyo externo al equipo económico de Jara y candidata critica palabras de embajador de EE.UU. en Chile

    4.
    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    5.
    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile

    Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Martín Arrau: “Es muy importante que el próximo gobierno tenga un piso alto de apoyo, que es lo que queremos construir en esta campaña”

    El milimétrico diseño de Kast para la segunda vuelta

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”
    Negocios

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”

    El nuevo mapa del poder en el Congreso que desafía las reformas del próximo gobierno

    Luis Eduardo Escobar: “Ninguno de nosotros ha hablado del fin del lucro. Genuinamente, queremos trabajar con el sector privado”

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer
    Tendencias

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    El pedido de Daniel Garnero a Eduard Bello tras su nuevo gol con la UC: “Está muy considerado y queremos que se quede”
    El Deportivo

    El pedido de Daniel Garnero a Eduard Bello tras su nuevo gol con la UC: “Está muy considerado y queremos que se quede”

    A fondo con Walter Montillo: “La U va por el camino correcto; el año que viene puede ser bisagra”

    El escuálido 2025 de las selecciones chilenas en duelos por los puntos

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio
    Cultura y entretención

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después

    Rodrigo García, cineasta: “Me impresiona la inteligencia de algunas personas con bipolaridad”

    Biógrafos de Franco analizan su figura a 50 años de su muerte
    Mundo

    Biógrafos de Franco analizan su figura a 50 años de su muerte

    Gobierno japonés rechaza acusaciones chinas ante la ONU sobre una intervención armada y pide más diálogo

    Aeropuerto de Países Bajos interrumpe temporalmente el tráfico aéreo por sobrevuelo de drones no autorizados

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”