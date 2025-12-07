VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

    No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

    Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile

    Estos son los sismos informados por Sismología:

    06:35 horas

    Sismo de magnitud 4.1, ocurrido a 140 km al oeste de Constitución y a una profundidad de 21 km.

    03:25 horas

    Sismo de magnitud 3.4, ocurrido a 73 km al este de Socaire y a una profundidad de 250 km.

    02:55 horas

    Sismo de magnitud 3.2, ocurrido a 40 km al norte de Pica y a una profundidad de 98 km.

    02:09 horas

    Sismo de magnitud 3.1, ocurrido a 104 km al este de San Pedro de Atacama y a una profundidad de 256 km.

    Qué hacer en caso de un sismo

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

    Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

    1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
    2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
    3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
    4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
    5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
    6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

    Lee también:

    Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Joven de 21 años muere apuñalado tras disputa vecinal en Colina: agresor está prófugo

    Puerto Varas: Carabineros decomisa más de $20 millones en droga y detiene a dos menores

    La cartera de proyectos en la mente del exdueño de Le Fournil no tiene fin

    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    El dilema de la elección del consejero número 25 del Banco Central

    Los rostros de la segunda línea de Kast

    Lo más leído

    1.
    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

    2.
    Beto Cuevas: “En Chile no hay nada menos popular a nivel de prensa y de otros artistas que el éxito”

    Beto Cuevas: “En Chile no hay nada menos popular a nivel de prensa y de otros artistas que el éxito”

    3.
    Tras nuevo cruce entre Kast y Boric: Jara reitera que “el gobierno se tiene que dedicar a gobernar”

    Tras nuevo cruce entre Kast y Boric: Jara reitera que “el gobierno se tiene que dedicar a gobernar”

    4.
    El plan de Kast para eliminar las contribuciones a la primera vivienda si llega a La Moneda

    El plan de Kast para eliminar las contribuciones a la primera vivienda si llega a La Moneda

    5.
    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Valencia vs. Sevilla por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Valencia vs. Sevilla por TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    SHOA descarta riesgo de tsunami para Chile tras sismo 6.7 en Alaska

    SHOA descarta riesgo de tsunami para Chile tras sismo 6.7 en Alaska

    A qué hora y dónde ver a Valencia vs. Sevilla por TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Valencia vs. Sevilla por TV y streaming

    Joven de 21 años muere apuñalado tras disputa vecinal en Colina: agresor está prófugo

    Puerto Varas: Carabineros decomisa más de $20 millones en droga y detiene a dos menores

    La cartera de proyectos en la mente del exdueño de Le Fournil no tiene fin
    Negocios

    La cartera de proyectos en la mente del exdueño de Le Fournil no tiene fin

    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    El dilema de la elección del consejero número 25 del Banco Central

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio
    Tendencias

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio

    Las comunas de Santiago en las que caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Amy Webb, futurista: “Los líderes que prosperarán serán aquellos que dejen de exigir certezas”

    Una cita con su mejor historia: Cobreloa y Deportes Concepción buscan el retorno a Primera División
    El Deportivo

    Una cita con su mejor historia: Cobreloa y Deportes Concepción buscan el retorno a Primera División

    Fórmula 1: McLaren y un anhelo de 17 años contra el pentacampeonato de Max Verstappen

    Diego Jarry, a fondo: “Empecé un poco tarde a tomarme en serio el tenis”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”
    Cultura y entretención

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”

    ¿Dónde está el Nobel de Gabriela Mistral? Los detalles desconocidos del premio que será exhibido 80 años después

    Pedro Ruminot: “Es difícil reinventarse después de pasar por el Festival de Viña, pero aprendí a disfrutarlo”

    Brian Winter: “No imagino a Trump enviando tropas al terreno en Venezuela”
    Mundo

    Brian Winter: “No imagino a Trump enviando tropas al terreno en Venezuela”

    Incendio en una discoteca de la India deja 23 muertos

    Japón denuncia que cazas chinos apuntaron radares de control de fuego sobre sus aviones militares

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile
    Paula

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago