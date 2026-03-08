SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Temblor hoy, domingo 8 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    Temblor hoy, domingo 8 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

    No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

    Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

    Temblor hoy, domingo 8 de marzo en Chile

    Estos son los sismos informados por Sismología:

    05:59 horas

    Sismo de magnitud 2.9, ocurrido a 51 km al suroeste de Mina Collahuasi y a una profundidad de 111 km.

    05:02 horas

    Sismo de magnitud 2.9, ocurrido a 16 km al sureste de Lebu y a una profundidad de 10 km.

    02:03 horas

    Sismo de magnitud 2.9, ocurrido a 47 km al norte de Calama y a una profundidad de 117 km.

    Qué hacer en caso de un sismo

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

    Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

    1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
    2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
    3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
    4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
    5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
    6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

    Lee también:

    Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Doble parricidio frustrado en Pirque: padre habría atacado a sus dos hijos con un cuchillo

    La misión de Andrés Ergas, el futuro embajador en Estados Unidos

    Enrique Ostale deja Falabella con una remuneración récord: $ 2.118 millones por el ejercicio 2025

    La doctrina Oddó, lo que dice la historia del futuro director del Trabajo

    Forus, la retailer de los Swett, pone un pie en España

    Alia Trabucco: “Si revisamos la historia del feminismo, siempre ha habido momentos regresivos después de grandes avances”

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, sábado 7 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 7 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    3.
    De Coquimbo a O’Higgins: pronostican tormentas eléctricas para cuatro regiones del país

    De Coquimbo a O’Higgins: pronostican tormentas eléctricas para cuatro regiones del país

    4.
    C25 y 505c: los dos nuevos recorridos que se implementan en la Región Metropolitana

    C25 y 505c: los dos nuevos recorridos que se implementan en la Región Metropolitana

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Temblor hoy, domingo 8 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 8 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lo que tienes que saber: Domingo 8 de marzo

    Lo que tienes que saber: Domingo 8 de marzo

    De Coquimbo a O’Higgins: pronostican tormentas eléctricas para cuatro regiones del país

    De Coquimbo a O’Higgins: pronostican tormentas eléctricas para cuatro regiones del país

    Doble parricidio frustrado en Pirque: padre habría atacado a sus dos hijos con un cuchillo
    Chile

    Doble parricidio frustrado en Pirque: padre habría atacado a sus dos hijos con un cuchillo

    Temblor hoy, domingo 8 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lo que tienes que saber: Domingo 8 de marzo

    La misión de Andrés Ergas, el futuro embajador en Estados Unidos
    Negocios

    La misión de Andrés Ergas, el futuro embajador en Estados Unidos

    Enrique Ostale deja Falabella con una remuneración récord: $ 2.118 millones por el ejercicio 2025

    Forus, la retailer de los Swett, pone un pie en España

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?
    Tendencias

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    El caso de un perro que abandonaron en el aeropuerto y que fue adoptado por el policía que arrestó a su dueño

    Alex Bollen, autora de Motherdom: “La sociedad nos está fallando a las madres”

    El copero O’Higgins se hace fuerte en Rancagua y derrota a una desenfocada UC
    El Deportivo

    El copero O’Higgins se hace fuerte en Rancagua y derrota a una desenfocada UC

    Las Diablas hacen historia: vencen en penales a Japón, van por el título y clasifican al Mundial de Hockey Césped

    Super Rugby Américas: un sólido Peñarol barre con Selknam y se queda con el Clásico Sudamericano

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”
    Tecnología

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”
    Cultura y entretención

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Juan José Campanella: “Nuestros mayores, en vez de ser los sabios de la aldea, ahora son los desechos de la aldea”

    Carolina Arredondo y las críticas al Ministerio de las Culturas: “Esa sensación es muy centralista”

    Alia Trabucco: “Si revisamos la historia del feminismo, siempre ha habido momentos regresivos después de grandes avances”
    Mundo

    Alia Trabucco: “Si revisamos la historia del feminismo, siempre ha habido momentos regresivos después de grandes avances”

    Irán: el modelo venezolano en la mente de Trump

    Bombardeo israelí contra hotel en Beirut deja al menos cuatro fallecidos en medio de la expansión del conflicto regional

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso
    Paula

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso

    Valeria Farías, directora de Fundación Mujeres Bacanas: “Si una niña no tiene referentes femeninos, es difícil que imagine su futuro”

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual