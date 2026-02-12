SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Temblor hoy, jueves 12 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    Temblor hoy, jueves 12 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

    No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

    Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

    Temblor hoy, jueves 12 de febrero en Chile

    Estos son los sismos informados por Sismología:

    01:05 horas

    Sismo de magnitud 4.3, ocurrido a 14 km al norte de Ancud y a una profundidad de 38 km.

    Qué hacer en caso de un sismo

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

    Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

    1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
    2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
    3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
    4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
    5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
    6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

    Lee también:

    Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    The Alive! entre olas y canciones en Pichilemu: “Este lugar es de mis favoritos para grabar, sino el que más”

    James Van Der Beek: cómo Dawson’s Creek cambió su vida y su denuncia de abuso que impactó en la industria

    Estados Unidos y México incautan de varias toneladas de cocaína en un operativo conjunto en aguas del Pacífico

    Canadá recomienda a sus ciudadanos no viajar a Cuba debido a la creciente escasez de combustible

    Lo más leído

    1.
    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días

    2.
    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    3.
    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    4.
    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria

    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria

    5.
    Anuncian inesperada promoción de bencina gratis por una hora: ¿Cómo participar?

    Anuncian inesperada promoción de bencina gratis por una hora: ¿Cómo participar?

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 12 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 12 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Temblor hoy, jueves 12 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, jueves 12 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Avioneta que combatía incendios para Conaf aterriza de emergencia en cercanías del aeródromo de Cauquenes

    Ministra Orellana critica trato del PC con Jeannette Jara: “Sus compañeros deberían tratarla con más respeto”

    Los puntos fuertes con los que Millicom intentará ganar presencia en el mercado chileno de telecomunicaciones
    Negocios

    Los puntos fuertes con los que Millicom intentará ganar presencia en el mercado chileno de telecomunicaciones

    Las dudas de los emisores ante marcha blanca del sistema de pago con tarjetas en el transporte público

    OPA por Blanco y Negro: bloques de Mosa y Vial vuelven a enfrentarse tras resolución del SII

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos
    Tendencias

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Duro golpe para Esteban Pavez y Pablo Guede: Alianza Lima se despide de la Copa Libertadores en la fase 1
    El Deportivo

    Duro golpe para Esteban Pavez y Pablo Guede: Alianza Lima se despide de la Copa Libertadores en la fase 1

    Alejandro Tabilo da el batacazo y elimina al campeón defensor del ATP de Buenos Aires

    Repasa el triunfazo de Alejandro Tabilo sobre Joao Fonseca en el ATP de Buenos Aires

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos
    Tecnología

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha y coordenadas oficiales

    The Alive! entre olas y canciones en Pichilemu: “Este lugar es de mis favoritos para grabar, sino el que más”
    Cultura y entretención

    The Alive! entre olas y canciones en Pichilemu: “Este lugar es de mis favoritos para grabar, sino el que más”

    James Van Der Beek: cómo Dawson’s Creek cambió su vida y su denuncia de abuso que impactó en la industria

    Muere a los 48 años el actor James Van Der Beek, protagonista de la emblemática serie Dawson’s Creek

    Estados Unidos y México incautan de varias toneladas de cocaína en un operativo conjunto en aguas del Pacífico
    Mundo

    Estados Unidos y México incautan de varias toneladas de cocaína en un operativo conjunto en aguas del Pacífico

    Canadá recomienda a sus ciudadanos no viajar a Cuba debido a la creciente escasez de combustible

    Director de Instagram niega que las redes sociales puedan ser “clínicamente adictivas” en un juicio histórico contra Meta

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó