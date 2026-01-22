SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

    No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

    Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile

    Estos son los sismos informados por Sismología:

    04:39 horas

    Sismo de magnitud 2.9, ocurrido a 147 km al oeste de Valdivia y a una profundidad de 36 km.

    Qué hacer en caso de un sismo

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

    Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

    1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
    2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
    3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
    4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
    5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
    6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

    Lee también:

    Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Por qué sería “complicado” que EEUU tome el control de Groenlandia, según una analista

    Diego Soto, cineasta: “El sueño de una industria no es algo que me parezca atractivo ni acorde a nuestra realidad como país”

    Con “su sonido clásico” y “una vibra revivalista”: Bruno Mars y la fórmula ganadora para el retorno

    La Eurocámara aprueba préstamo de más de US$ 100 mil millones para Ucrania

    Lo más leído

    1.
    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    2.
    Temblor hoy, miércoles 21 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 21 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Temblor hoy, martes 20 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 20 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    “Conducta matona” y “que no se meta la mano a la urna”: figuras del PDG critican anuncio UDI sobre presunto vuelco electoral en el Maule

    Gobierno confirma nueva víctima fatal, cuatro detenidos por delito de incendio y 817 viviendas destruidas

    El visto bueno del sector financiero al gabinete de José Antonio Kast
    Negocios

    El visto bueno del sector financiero al gabinete de José Antonio Kast

    CMF: Cae nivel de endeudamiento y morosos bajan de los 4 millones de personas

    Jorge Quiroz renuncia al directorio de la Bolsa de Santiago

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?
    Tendencias

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Por qué sería “complicado” que EEUU tome el control de Groenlandia, según una analista

    “Nunca había visto una definición por penales como esta”: DT de Colo Colo Fernando Ortiz analiza el triunfo ante Peñarol
    El Deportivo

    “Nunca había visto una definición por penales como esta”: DT de Colo Colo Fernando Ortiz analiza el triunfo ante Peñarol

    El amargo análisis de Jean Meneses tras la derrota de Limache ante Coquimbo Unido: “Quedamos con gusto a poco”

    La quiso picar, se la atajaron y se lesionó: el insólito penal de Cristián Zavala contra Peñarol

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso
    Finde

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Diego Soto, cineasta: “El sueño de una industria no es algo que me parezca atractivo ni acorde a nuestra realidad como país”
    Cultura y entretención

    Diego Soto, cineasta: “El sueño de una industria no es algo que me parezca atractivo ni acorde a nuestra realidad como país”

    Con “su sonido clásico” y “una vibra revivalista”: Bruno Mars y la fórmula ganadora para el retorno

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente

    La Eurocámara aprueba préstamo de más de US$ 100 mil millones para Ucrania
    Mundo

    La Eurocámara aprueba préstamo de más de US$ 100 mil millones para Ucrania

    Putin afirma que no le “concierne” Groenlandia pero le pone precio: mil millones de dólares

    Reportan que Delcy Rodríguez viajaría próximamente a Estados Unidos

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar