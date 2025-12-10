VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 10 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    Temblor hoy, miércoles 10 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

    No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

    Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

    Temblor hoy, miércoles 10 de diciembre en Chile

    Estos son los sismos informados por Sismología:

    03:38 horas

    Sismo de magnitud 5.1, localizado a 43 km al noreste de Punta de Choros y a una profundidad de 46 km.

    Qué hacer en caso de un sismo

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

    Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

    1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
    2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
    3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
    4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
    5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
    6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

    Lee también:

    Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué se sabe del tiroteo que dejó al menos un estudiante muerto en una universidad en Kentucky

    Brasil: los diputados aprueban una drástica reducción de la pena de Bolsonaro

    Rusia afirma que Trump es “el único líder occidental” que “entiende las raíces de la crisis” en Ucrania

    Carabinero repele con su arma de fuego a asaltantes que realizaban encerrona en Santiago

    ¿ChatGPT ahora tendrá anuncios en sus respuestas? Esto es lo que se sabe hasta ahora

    Cómo pandillas de Venezuela y grupos de África trafican drogas a Europa, según reportes

    Lo más leído

    1.
    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    2.
    Kast afirma que “sólo durante este gobierno han entrado 125 mil inmigrantes irregulares”: falso ❌

    Kast afirma que “sólo durante este gobierno han entrado 125 mil inmigrantes irregulares”: falso ❌

    3.
    Golpe a los jesuitas: Vaticano barre con las sanciones canónicas contra Felipe Berríos y revierte su expulsión de la Compañía de Jesús

    Golpe a los jesuitas: Vaticano barre con las sanciones canónicas contra Felipe Berríos y revierte su expulsión de la Compañía de Jesús

    4.
    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    5.
    Debate Anatel: revisa los detalles del último debate entre Jara y Kast previo a la segunda vuelta

    Debate Anatel: revisa los detalles del último debate entre Jara y Kast previo a la segunda vuelta

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 10 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 10 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Quiénes deben desempeñarse como vocales de mesa en la segunda vuelta?

    ¿Quiénes deben desempeñarse como vocales de mesa en la segunda vuelta?

    Carabinero repele con su arma de fuego a asaltantes que realizaban encerrona en Santiago
    Chile

    Carabinero repele con su arma de fuego a asaltantes que realizaban encerrona en Santiago

    Temblor hoy, miércoles 10 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Un hombre fallecido y una mujer herida deja balacera en Recoleta

    Kast plantea que en su programa no se menciona la revisión de las 40 horas para las pymes: falso ❌
    Negocios

    Kast plantea que en su programa no se menciona la revisión de las 40 horas para las pymes: falso ❌

    Empresas CMPC afina el cronograma de su mayor proyecto forestal en Brasil

    El plan de crecimiento de Banco Internacional al año 2030 y el imparable avance de Autofin

    Qué se sabe del tiroteo que dejó al menos un estudiante muerto en una universidad en Kentucky
    Tendencias

    Qué se sabe del tiroteo que dejó al menos un estudiante muerto en una universidad en Kentucky

    ¿ChatGPT ahora tendrá anuncios en sus respuestas? Esto es lo que se sabe hasta ahora

    Cómo pandillas de Venezuela y grupos de África trafican drogas a Europa, según reportes

    La UC, muy cerca del primer fichaje: el paso gigante que da Matías Palavecino hacia la precordillera
    El Deportivo

    La UC, muy cerca del primer fichaje: el paso gigante que da Matías Palavecino hacia la precordillera

    En medio de la crisis: un penal en el epílogo permite a Liverpool vencer a Inter en Milán por la Champions League

    Repasa la victoria del Liverpool frente al Inter en una nueva jornada de la Champions League

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort
    Finde

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    “En esteroides”: así se creó a “Vecna 2.0” en Stranger Things 5
    Cultura y entretención

    “En esteroides”: así se creó a “Vecna 2.0” en Stranger Things 5

    El difícil camino de Gabriela Mistral al Nobel: cómo la muerte condicionó el gran hito de su vida

    El festival Loserville de Limp Bizkit se hará finalmente en el Estadio Santa Laura

    Brasil: los diputados aprueban una drástica reducción de la pena de Bolsonaro
    Mundo

    Brasil: los diputados aprueban una drástica reducción de la pena de Bolsonaro

    Rusia afirma que Trump es “el único líder occidental” que “entiende las raíces de la crisis” en Ucrania

    María Corina Machado no recogerá el Premio Nobel de la Paz en Oslo

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile