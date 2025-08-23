SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

Equipo de GrowthPor 
Equipo de Growth
Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile

Estos son los sismos informados por Sismología:

06:56 horas

Sismo de magnitud 3.1, ocurrido a 45 km al suroeste de Patache y a una profundidad de 41 km.

05:07 horas

Sismo de magnitud 4.6, ocurrido a 32 km al norte de Quintero y a una profundidad de 46 km.

04:46 horas

Sismo de magnitud 3.5, ocurrido a 41 km al sur de Socaire y a una profundidad de 295 km.

Qué hacer en caso de un sismo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

  1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
  2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
  3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
  4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
  5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
  6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

Lee también:

Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Qué es la corriente en chorro, el fenómeno que afectará a 4 regiones de Chile

Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

Presupuesto 2026, el gran desafío del ministro Nicolás Grau en Hacienda

Empresa de construcción modular Tecno Fast invertirá US$350 millones al 2029

Es tiempo de partir

Astara logra preacuerdo para asumir representación de Nissan en Chile y Perú

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

3.
“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

4.
“Chao préstamo al Estado” en pensiones, fin a las contribuciones y crecer a 4%: el programa económico de Kast

“Chao préstamo al Estado” en pensiones, fin a las contribuciones y crecer a 4%: el programa económico de Kast

5.
Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Tottenham por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Tottenham por TV y streaming

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso
Chile

Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Tras temporal de lluvias y nieve, la zona central espera tener su día más frío del año

¿El fin del activismo corporativo?
Negocios

¿El fin del activismo corporativo?

Presupuesto 2026, el gran desafío del ministro Nicolás Grau en Hacienda

Empresa de construcción modular Tecno Fast invertirá US$350 millones al 2029

Qué es la corriente en chorro, el fenómeno que afectará a 4 regiones de Chile
Tendencias

Qué es la corriente en chorro, el fenómeno que afectará a 4 regiones de Chile

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Gary Medel, a fondo: “El Claro Arena se asemeja mucho al estadio de la Roma; es de primer nivel”
El Deportivo

Gary Medel, a fondo: “El Claro Arena se asemeja mucho al estadio de la Roma; es de primer nivel”

Los dramáticos testimonios de tres hinchas de la U presentes en Avellaneda: “Fue una masacre, no había seguridad”

Loco final en Quillota: Limache salva el empate ante O’Higgins en un partido que tenía en el bolsillo

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC
Finde

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

Reseña de libros: de Paul Murray a Milagros Abalo
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Paul Murray a Milagros Abalo

“El cuerpo molestado como un avispero, hierve de ira”: el regreso de Gonzalo Millán con su diario de muerte

Amalia Kassai, actriz: “La Ola se mete en temas de los que hoy nadie quiere hablar mucho”

¿Ucrania partida en dos? Los nuevos escenarios de una negociación incierta
Mundo

¿Ucrania partida en dos? Los nuevos escenarios de una negociación incierta

Maduro y el Cartel de los Soles, el nuevo objetivo de Trump

Colombia anuncia una operación antiterrorista en Cali tras oleada de atentados en el país

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo