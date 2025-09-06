SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Temblor hoy, sábado 6 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

Equipo de GrowthPor 
Equipo de Growth
Temblor hoy, sábado 6 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Temblor hoy, sábado 6 de septiembre en Chile

Estos son los sismos informados por sismología:

06:37 horas

Sismo de magnitud 3.6, ocurrido a 93 km al sureste de Socaire, a una profundidad de 210 km.

04:38 horas

Sismo de magnitud 3.3, ocurrido a 35 km al sureste de Socaire, a una profundidad de 270 km.

04:25 horas

Sismo de magnitud 3.4, ocurrido a 95 km al noreste de Socaire, a una profundidad de 289 km.

03:20 horas

Sismo de magnitud 4.5, ocurrido a 115 km al noreste de Socaire, a una profundidad de 270 km.

01:31 horas

Sismo de magnitud 3.7, ocurrido a 79 km al sureste de Socaire, a una profundidad de 203 km.

Qué hacer en caso de un sismo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

  1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
  2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
  3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
  4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
  5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
  6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

Lee también:

Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Funcionario de la PDI repele intento de encerrona: delincuente resulta abatido

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Siete detenidos tras operativo en la ribera del río Maipo: se recupera camión y carga avaluada en más de $70 millones

Hugo Rubio, de BTG Pactual: “Muchos inversionistas están viendo que llegará un gobierno de derecha, pero también esperan que cumpla un buen papel”

Más que vacuno, pollo y cerdo: Doña Carne comenzará a vender alcohol en sus sucursales

Lo más leído

1.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

2.
JP Morgan ya asume una victoria de la derecha en la presidencial y dice que eso es “uno de los motores” del alza del IPSA

JP Morgan ya asume una victoria de la derecha en la presidencial y dice que eso es “uno de los motores” del alza del IPSA

3.
Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

4.
Prisión preventiva para dos de los detenidos por torturas a compañero de labores en hospital de Osorno

Prisión preventiva para dos de los detenidos por torturas a compañero de labores en hospital de Osorno

5.
Abogados abandonan la batalla judicial contra las isapres: aseguran que impugnar nuevas alzas no tendría éxito

Abogados abandonan la batalla judicial contra las isapres: aseguran que impugnar nuevas alzas no tendría éxito

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Temblor hoy, sábado 6 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 6 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Romería al Cementerio General: revisa los cortes y desvíos de tránsito para este domingo 7 de septiembre

Romería al Cementerio General: revisa los cortes y desvíos de tránsito para este domingo 7 de septiembre

Nuevas fechas de Chayanne en Chile: confirman cuándo es la venta de entradas y precios

Nuevas fechas de Chayanne en Chile: confirman cuándo es la venta de entradas y precios

Funcionario de la PDI repele intento de encerrona: delincuente resulta abatido
Chile

Funcionario de la PDI repele intento de encerrona: delincuente resulta abatido

Siete detenidos tras operativo en la ribera del río Maipo: se recupera camión y carga avaluada en más de $70 millones

Temblor hoy, sábado 6 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Hugo Rubio, de BTG Pactual: “Muchos inversionistas están viendo que llegará un gobierno de derecha, pero también esperan que cumpla un buen papel”
Negocios

Hugo Rubio, de BTG Pactual: “Muchos inversionistas están viendo que llegará un gobierno de derecha, pero también esperan que cumpla un buen papel”

Más que vacuno, pollo y cerdo: Doña Carne comenzará a vender alcohol en sus sucursales

Proyectos de inversión que prometen destrabar los candidatos suman US$100 mil millones: 7 concentran la mitad del monto

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias
Tendencias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

El día que nació la leyenda: cómo se gestó la llegada de Marcelo Bielsa a Chile
El Deportivo

El día que nació la leyenda: cómo se gestó la llegada de Marcelo Bielsa a Chile

Lo que dejó el primer test de la Roja ‘Operación 2030’: quiénes aprobaron y los que dejaron dudas

Los Cóndores visitan a Uruguay mirando de reojo la otra ventana para meterse en el Mundial

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Reseña de libros: de Rachel Eliza Griffiths a María José Ferrada
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Rachel Eliza Griffiths a María José Ferrada

Gonzalo Contreras, escritor chileno: “Soy de los que cree que con la democracia la alegría sí llegó”

Llega La Infiltrada, el último éxito del cine español: “Es maravilloso que una película así funcione en taquilla y en la crítica”

Xi, Putin y Modi: El Dragón, el Oso y el Elefante sacan sus garras
Mundo

Xi, Putin y Modi: El Dragón, el Oso y el Elefante sacan sus garras

De incautaciones a ataques: cómo giró la estrategia de EE.UU. contra el narcotráfico

La apuesta de Milei por las legislativas en Buenos Aires

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”
Paula

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre