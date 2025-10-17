SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

Equipo de GrowthPor 
Equipo de Growth
Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile

Estos son los sismos informados por Sismología:

05:55 horas

Sismo de magnitud 3.7, localizado a 158 km al oeste de Mejillones y a una profundidad de 33 km.

02:55 horas

Sismo de magnitud 3.7, localizado a 63 km al sur de Camiña y a una profundidad de 88 km.

Qué hacer en caso de un sismo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

  1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
  2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
  3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
  4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
  5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
  6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

Lee también:

Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Líder golpista de Madagascar jura como presidente tras cambio de gobierno calificado de “inconstitucional” por la ONU

El Congreso de Perú rechaza debatir una moción de censura contra el presidente por la represión de protestas

Hamas acusa a Israel de impedir la entrada de los recursos necesarios para recuperar los cuerpos de los rehenes muertos

Samsung presenta sus nuevos cascos Project Moohan y se sienta a la mesa de la realidad extendida

“Es difícil ser latino y no sentirse discriminado”: la reflexión de la Dra. Polo de Caso Cerrado sobre EE.UU.

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

3.
Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

4.
FACH pierde contacto con helicóptero con cuatro tripulantes en Campos de Hielo Sur

FACH pierde contacto con helicóptero con cuatro tripulantes en Campos de Hielo Sur

5.
Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

“Es difícil ser latino y no sentirse discriminado”: la reflexión de la Dra. Polo de Caso Cerrado sobre EE.UU.

“Es difícil ser latino y no sentirse discriminado”: la reflexión de la Dra. Polo de Caso Cerrado sobre EE.UU.

Samsung presenta sus nuevos cascos Project Moohan y se sienta a la mesa de la realidad extendida

Samsung presenta sus nuevos cascos Project Moohan y se sienta a la mesa de la realidad extendida

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Servicios

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

“Las compañías sabían que estaban cobrando de más”: Mayne-Nicholls también apunta a eléctricas por error en tarifas de luz

Parisi critica a general Iturriaga: “Un militar del rango de él no puede estar llorando por plata en los medios (...). Lo saco de inmediato”

Nobel de Economía 2025 explica la “destrucción creativa” y destaca rol de la educación
Negocios

Nobel de Economía 2025 explica la “destrucción creativa” y destaca rol de la educación

Trabajadores del comercio y reparación de vehículos son los que más solicitan el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

Empresarios en alerta por otros 24 proyectos de ley que podrían elevar los costos laborales a futuro

Samsung presenta sus nuevos cascos Project Moohan y se sienta a la mesa de la realidad extendida
Tendencias

Samsung presenta sus nuevos cascos Project Moohan y se sienta a la mesa de la realidad extendida

“Es difícil ser latino y no sentirse discriminado”: la reflexión de la Dra. Polo de Caso Cerrado sobre EE.UU.

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Impacto en Ecuador: futbolista sufre atentado mientras iba a una práctica y dos personas son detenidas
El Deportivo

Impacto en Ecuador: futbolista sufre atentado mientras iba a una práctica y dos personas son detenidas

Cambio en la Copa Libertadores Femenina: Colo Colo definirá el tercer lugar en un particular horario

Viene de conseguir su primer punto ATP: Benjamín Pérez, de 16 años, accede a los cuartos de final del M15 de Santiago

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana
Finde

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

Muere a los 74 años Ace Frehley, fundador y guitarrista emblemático de Kiss
Cultura y entretención

Muere a los 74 años Ace Frehley, fundador y guitarrista emblemático de Kiss

Ace Frehley: el guitarrista histórico de Kiss está hospitalizado y con pronóstico reservado

Quince voces jóvenes para la nueva crónica chilena

El Congreso de Perú rechaza debatir una moción de censura contra el presidente por la represión de protestas
Mundo

El Congreso de Perú rechaza debatir una moción de censura contra el presidente por la represión de protestas

Hamas acusa a Israel de impedir la entrada de los recursos necesarios para recuperar los cuerpos de los rehenes muertos

Zelenski acusa a Rusia de una “campaña sistemática de terrorismo contra el sector energético” de Ucrania

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo