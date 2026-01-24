SUSCRÍBETE POR $1100
    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

    Equipo de Growth 
    Equipo de Growth
    Temblor hoy, sábado 24 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

    No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

    Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

    Temblor hoy, sábado 24 de enero en Chile

    Estos son los sismos informados por Sismología:

    05:47 horas

    Sismo de magnitud 3.0, ocurrido a 8 km al este de Calama y a una profundidad de 105 km.

    05:37 horas

    Sismo de magnitud 4.0, ocurrido a 47 km al este de Socaire y a una profundidad de 243 km.

    05:17 horas

    Sismo de magnitud 3.1, ocurrido a 90 km al oeste de Los Vilos y a una profundidad de 38 km.

    05:03 horas

    Sismo de magnitud 3.4, ocurrido a 69 km al noreste de Calama y a una profundidad de 117 km.

    02:14 horas

    Sismo de magnitud 3.0, ocurrido a 5 km al noreste de Parque Fray Jorge y a una profundidad de 29 km.

    Qué hacer en caso de un sismo

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

    Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

    1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
    2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
    3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
    4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
    5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
    6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

