Temblor hoy, viernes 3 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

Equipo de Growth 
Equipo de Growth
Temblor hoy, viernes 3 de octubre: consulta epicentro y magnitud

Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Temblor hoy, viernes 3 de octubre en Chile

Estos son los sismos informados por sismología:

05:24 horas

Sismo de magnitud 3.5, ocurrido a 197 km al oeste de Tirúa y a una profundidad 5 km.

02:18 horas

Sismo de magnitud 3.5, localizado a 17 km al suroeste de Calama y a una profundidad de 122 km.

Qué hacer en caso de un sismo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

  1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
  2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
  3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
  4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
  5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
  6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

De Francisca Valenzuela a Criminal: el festival Rockódromo revela el cartel de su edición 2025

Bomberos realiza labores por incendio en un local del mall Costanera Center

¿Lloverá este fin de semana en Santiago? Qué dice el pronóstico del tiempo

Cómo son los misiles Tomahawk que EEUU evalúa suministrar a Ucrania y cómo podrían cambiar el curso de la invasión rusa

Cuál es el secreto de una instructora de yoga de 102 años para envejecer bien

Cómo el dispar vínculo entre Silvio Rodríguez y Pablo Milanés encontró su abrazo definitivo en Chile

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde de agua fría en mercados trasandinos

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Esta es la lesión más habitual entre quienes practican deporte

Esta es la lesión más habitual entre quienes practican deporte

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Temblor hoy, viernes 3 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Revisa los feriados de octubre y cuándo es el próximo fin de semana largo

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

Bomberos realiza labores por incendio en un local del mall Costanera Center
Bomberos realiza labores por incendio en un local del mall Costanera Center

Temblor hoy, viernes 3 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Once centros de estudios entregan documento a candidatos presidenciales con 30 propuestas sobre probidad y transparencia

Pensiones: la primera aproximación del FAPP al manejo de riesgos financieros de los recursos que debe gestionar
Pensiones: la primera aproximación del FAPP al manejo de riesgos financieros de los recursos que debe gestionar

Presupuesto 2026: gobierno recorta montos en la CMF y Super de Salud, mientras regulador de Pensiones y Suseso anotan alzas

Administración Boric dejará casi sin holgura fiscal a próximo gobierno y expertos advierten un escenario aún peor

¿Lloverá este fin de semana en Santiago? Qué dice el pronóstico del tiempo
¿Lloverá este fin de semana en Santiago? Qué dice el pronóstico del tiempo

Cómo son los misiles Tomahawk que EEUU evalúa suministrar a Ucrania y cómo podrían cambiar el curso de la invasión rusa

Cuál es el secreto de una instructora de yoga de 102 años para envejecer bien

Mauricio Cataldo, autor del icónico gol de rabona a Johnny Herrera, sufre un ACV
Mauricio Cataldo, autor del icónico gol de rabona a Johnny Herrera, sufre un ACV

Las fallas defensivas mandaron en Talca: Nigeria derrota a Arabia Saudita con agónico penal y revive en el Mundial Sub 20

Por el Brasileirao: revisa el nuevo gol de Gonzalo Tapia en Sao Paulo

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública
Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

De Francisca Valenzuela a Criminal: el festival Rockódromo revela el cartel de su edición 2025
De Francisca Valenzuela a Criminal: el festival Rockódromo revela el cartel de su edición 2025

Cómo el dispar vínculo entre Silvio Rodríguez y Pablo Milanés encontró su abrazo definitivo en Chile

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

Petro acusa a EE.UU. de hacer del Caribe zona de “agresión y colonización” tras su despliegue de aviones
Petro acusa a EE.UU. de hacer del Caribe zona de “agresión y colonización” tras su despliegue de aviones

Gobierno de EE.UU. pide a universidades que protejan las “ideas conservadoras” a cambio de mantener fondos federales

Entre Bruselas y Berlín: el canciller Merz entra en conflicto con Von der Leyen por la toma de decisiones en la UE

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia
De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta