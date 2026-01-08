SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Terminan las postulaciones a universidades: ¿Cuándo salen los resultados de selección?

    Revisa a continuación las próximas fechas clave informadas por el Demre para el proceso de Admisión 2026.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Terminan las postulaciones a universidades: ¿Cuándo salen los resultados de selección? Foto referencial de archivo MARIO TELLEZ

    Quedan las últimas horas para postular a las universidades, como parte del proceso de Admisión 2026 para el ingreso a la educación superior.

    La fecha se extenderá hasta las 13:00 horas de este jueves, 8 de enero, y el proceso se realiza mediante el sitio demre.cl.

    En la plataforma se permite inscribir hasta 20 carreras de las 47 universidades que confirman el Sistema de Acceso.

    Se trata de etapa que llega tras la entrega de resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior o PAES 2025, que tuvo su rendición regular durante diciembre pasado.

    Cuándo es la entrega de resultados

    Luego de la etapa de postulaciones, se entregarán los resultados del proceso de selección el próximo lunes, 19 de enero, a las 12:00 horas.

    Continuando con el calendario de plazos establecido por el Demre, posteriormente se realizarán las matrículas, divididas en dos etapas de la siguiente manera:

    • 20 al 22 de enero: primera etapa de matrículas
    • 23 al 29 de enero: segunda etapa de matrículas
    Más sobre:EducaciónAdmisión 2026PostulacionesUniversidadesResultadosSelecciónPAESPAES 2025DemreMineducMatrículasFechasPlazo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gajardo defiende disolución de gremios por reforma a Gendarmería: “Si subsistieran estaríamos en una situación inconstitucional”

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Macron defiende seguir armando a Europa y que no se convierta en una “potencia moral impotente”

    FNE da luz verde a la entrada de Cencosud a Calbuco, Ancud y Castro

    Vocera de Kast no descarta una reunión entre el presidente electo y María Corina Machado

    La experiencia inmersiva Arquitectura Sonora suma segunda función en Basílica de Lourdes por éxito en venta de tickets

    Lo más leído

    1.
    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    2.
    Temblor hoy, miércoles 7 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 7 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    4.
    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Terminan las postulaciones a universidades: ¿Cuándo salen los resultados de selección?

    Terminan las postulaciones a universidades: ¿Cuándo salen los resultados de selección?

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios
    Chile

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Vocera de Kast no descarta una reunión entre el presidente electo y María Corina Machado

    Exdirector de migraciones dice que es “poco probable” que venezolanos que llevan más de 5 años en Chile se vayan en corto plazo

    FNE da luz verde a la posible entrada de Cencosud a Calbuco, Ancud y Castro
    Negocios

    FNE da luz verde a la posible entrada de Cencosud a Calbuco, Ancud y Castro

    La disputa de marcas que enfrenta al Consejo Minero y el nuevo gremio de la mediana y pequeña minería

    Las gestiones por Ley de Lobby de la inmobiliaria del senador Rodrigo Galilea por megaproyecto inmobiliario en Los Ríos

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia
    Tendencias

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    ¿Té o café? La elección que puede influir en la aparición de osteoporosis en mujeres

    Atento Colo Colo: club español se baja de la pelea por contar con Lucas Cepeda
    El Deportivo

    Atento Colo Colo: club español se baja de la pelea por contar con Lucas Cepeda

    Neymar renueva con el Santos y pone la mira en que Carlo Ancelotti lo lleve al Mundial con Brasil

    Con los grupos en discusión: Consejo de Presidentes vota el formato de la nueva Copa de la Liga

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    La experiencia inmersiva Arquitectura Sonora suma segunda función en Basílica de Lourdes por éxito en venta de tickets
    Cultura y entretención

    La experiencia inmersiva Arquitectura Sonora suma segunda función en Basílica de Lourdes por éxito en venta de tickets

    Familia en Renta, Brendan Fraser y el drama de la soledad en Japón

    Muere a los 94 años Luis Alberto Martínez, leyenda chilena del bolero y Tesoro humano vivo de Valparaíso

    Macron defiende seguir armando a Europa y que no se convierta en una “potencia moral impotente”
    Mundo

    Macron defiende seguir armando a Europa y que no se convierta en una “potencia moral impotente”

    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región

    Conmoción en EE.UU.: Agente del ICE mata a tiros a una mujer en Minnesota durante un operativo y desata protestas

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo