Terminan las postulaciones a universidades: ¿Cuándo salen los resultados de selección?

Quedan las últimas horas para postular a las universidades, como parte del proceso de Admisión 2026 para el ingreso a la educación superior.

La fecha se extenderá hasta las 13:00 horas de este jueves, 8 de enero, y el proceso se realiza mediante el sitio demre.cl.

En la plataforma se permite inscribir hasta 20 carreras de las 47 universidades que confirman el Sistema de Acceso.

Se trata de etapa que llega tras la entrega de resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior o PAES 2025, que tuvo su rendición regular durante diciembre pasado.

Cuándo es la entrega de resultados

Luego de la etapa de postulaciones, se entregarán los resultados del proceso de selección el próximo lunes, 19 de enero, a las 12:00 horas .

Continuando con el calendario de plazos establecido por el Demre, posteriormente se realizarán las matrículas, divididas en dos etapas de la siguiente manera: