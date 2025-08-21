Usuarios reportan caída del servicio de Internet de Entel durante este jueves. Foto referencial de archivo

En horas de la mañana de este jueves se han reportado problemas con los servicios de Entel, según han indicado varios usuarios mediante redes sociales.

En publicaciones realizadas mediante X, anterior Twitter, personas han asegurado tener intermitencias a la hora de utilizar la red de Internet perteneciente a la empresa.

Entel ante caída de Internet

Recientemente, desde Entel se emitió un comunicado ante el problema de conexión que afecta desde la mañana.

“Le informamos a todos nuestros clientes que los servicios móviles se encuentran en proceso de recuperación en la comuna de Las Condes ”, explicaron.

“Lamentamos los inconvenientes que esto haya podido generar”, agregaron desde la firma.