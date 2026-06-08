Al frente: Francisco Guzmán, vicepresidente Claro empresas; Suzanne Wylie, directora Ejecutiva Fundación Reforestemos; Max Luksic, alcalde Municipalidad de Huechuraba, y José Manuel Rebolledo, director de Medio Ambiente de la Municipalidad de Huechuraba. Atrás: Manuel Nouveau, jefe Forestal de Fundación Reforestemos; Cyntia Soto, gerenta de Sostenibilidad de Claro Chile; Luz María Antúnez, vicepresidenta Capital Humano de Claro Chile; Rodrigo Sahr, vicepresidente de Marca, Comunicaciones y Sostenibilidad de Claro Chile.

La actividad fue liderada por el alcalde Max Luksic y contó con la participación de colaboradores de Claro, vecinos de la comuna y equipos de la fundación.

Con esta nueva etapa, el proyecto suma 500 especies nativas y avanza en la recuperación de un espacio que busca transformarse en un lugar de encuentro, naturaleza y vida al aire libre para la comunidad.

Claro y Huechuraba avanzan en reforestación del parque El Rosal Madelaine Macías, de la Municipalidad de Huechuraba; Germán Segovia, voluntario de Claro Chile; Cyntia Soto, gerenta de Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa de Claro Chile; María Eugenia Lafuente, directora de Comunicaciones de Fundación Reforestemos y Margarita Vásquez, voluntaria de Claro Chile.

Claro y Huechuraba avanzan en reforestación del parque El Rosal Bárbara Acuña e Ignacia Astete de Fundación Reforestemos, junto a Daniel Cabrera, gerente de Personas y Desarrollo Organizacional y Claudia Berríos, gerenta de Auditoría, ambos de Claro Chile.

Claro y Huechuraba avanzan en reforestación del parque El Rosal Rodrigo Sahr, vicepresidente de Marca, Comunicaciones y Sostenibilidad de Claro Chile; Suzanne Wylie, directora Ejecutiva Fundación Reforestemos; Karen Montecinos de la Municipalidad de Huechuraba y Magdalena Macuer, una de las voluntarias de Claro que participó en la reforestación.

Claro y Huechuraba avanzan en reforestación del parque El Rosal La voluntaria de Claro Macarena Rojas; Francisco Guzmán, vicepresidente de Claro empresas; Leonora Rojas, monitora de Fundación Reforestemos, y Manuel Nouveau, jefe Forestal de la Fundación Reforestemos.