Claro y Huechuraba avanzan en reforestación del parque El Rosal
Con el objetivo de convertir este espacio en uno de los principales pulmones verdes de la comuna, Claro Chile, la Municipalidad de Huechuraba y Fundación Reforestemos, reunieron a cerca de 60 voluntarios en una nueva jornada de reforestación urbana, donde se plantaron 100 nuevos árboles nativos.
La actividad fue liderada por el alcalde Max Luksic y contó con la participación de colaboradores de Claro, vecinos de la comuna y equipos de la fundación.
Con esta nueva etapa, el proyecto suma 500 especies nativas y avanza en la recuperación de un espacio que busca transformarse en un lugar de encuentro, naturaleza y vida al aire libre para la comunidad.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.