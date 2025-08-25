Expertos de Transelec, Copec y de la UAI analizaron los desafíos del almacenamiento de energías limpias

El panel del conversatorio El poder del almacenamiento de energía: hacia un sistema eléctrico confiable. Foto: Mario Téllez / La Tercera.

El desarrollo del almacenamiento a gran escala de energías limpias, solar y eólica, mediante baterías es la solución que el país requiere para dar un nuevo salto hacia una matriz energética descarbonizada, y evitar el vertimiento de electricidad limpia, que al año implica la pérdida del consumo de dos millones de hogares.

Para abordar esta importante temática, el martes 19 de agosto se efectuó el conversatorio “El poder del almacenamiento de energía: hacia un sistema eléctrico confiable”, efectuado en el Estudio de Televisión de La Tercera y transmitido en vivo por latercera.com, organizado en alianza con Transelec.

En el panel participaron Claudio Seebach, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la U. Adolfo Ibáñez; Olivia Heuts, vicepresidenta de Desarrollo de Negocios de Transelec; y Javier Swinburn, gerente Filiales de Energía de Copec, con la conducción del periodista Polo Ramírez.

