Expertos de Transelec, Copec y de la UAI analizaron los desafíos del almacenamiento de energías limpias

Un completo análisis en torno a los desafíos de las energías verdes, solar y eólica, fue realizado en el conversatorio “El poder del almacenamiento de energía: hacia un sistema eléctrico confiable”, organizado por La Tercera y Transelec.

 
El panel del conversatorio El poder del almacenamiento de energía: hacia un sistema eléctrico confiable. Foto: Mario Téllez / La Tercera.

El desarrollo del almacenamiento a gran escala de energías limpias, solar y eólica, mediante baterías es la solución que el país requiere para dar un nuevo salto hacia una matriz energética descarbonizada, y evitar el vertimiento de electricidad limpia, que al año implica la pérdida del consumo de dos millones de hogares.

Para abordar esta importante temática, el martes 19 de agosto se efectuó el conversatorio “El poder del almacenamiento de energía: hacia un sistema eléctrico confiable”, efectuado en el Estudio de Televisión de La Tercera y transmitido en vivo por latercera.com, organizado en alianza con Transelec.

En el panel participaron Claudio Seebach, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la U. Adolfo Ibáñez; Olivia Heuts, vicepresidenta de Desarrollo de Negocios de Transelec; y Javier Swinburn, gerente Filiales de Energía de Copec, con la conducción del periodista Polo Ramírez.

Conversatorio “El poder del almacenamiento de energía: hacia un sistema eléctrico confiable” Polo Ramírez, productor ejecutivo de La Tercera; Javier Swinburn, gerente Filiales de Energía de Copec; Olivia Heuts, vicepresidenta de Desarrollo de Negocios de Transelec; y Claudio Seebach, decano Facultad Ingeniería y Ciencias de la UAI. MARIO TELLEZ
Conversatorio “El poder del almacenamiento de energía: hacia un sistema eléctrico confiable” Arturo Le Blanc, gerente general de Transelec; Paola Basaure, vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Gestión Socioambiental de Transelec; y Eduardo Tagle, vicepresidente de Asuntos Legales y Territoriales de Transelec. MARIO TELLEZ
Conversatorio “El poder del almacenamiento de energía: hacia un sistema eléctrico confiable” Paola Hartung, directora de Asuntos Regulatorios de AES Andes; y Olivia Heuts, vicepresidenta de Desarrollo de Negocios de Transelec.
Conversatorio “El poder del almacenamiento de energía: hacia un sistema eléctrico confiable” Mónica De Martino, vicepresidenta de Regulación e Ingresos de Transelec; y José Luis Santa María, director ejecutivo de La Tercera.
Conversatorio “El poder del almacenamiento de energía: hacia un sistema eléctrico confiable” María de los Ángeles Escobar, gerente Comercial de Transelec; y Daniel Lillo, jefe del Área de Energía de Metro de Santiago.
Conversatorio “El poder del almacenamiento de energía: hacia un sistema eléctrico confiable” Robinson Cornejo, deputy manager of Storage Technologies de Colbun; Paola Basaure, vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Gestión Socioambiental de Transelec; y Matías Díaz, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Usach. MARIO TELLEZ
Conversatorio “El poder del almacenamiento de energía: hacia un sistema eléctrico confiable” Mireya Leyton, jefa de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Transelec; y Augusto Marcos, director Comercial del Grupo Copesa.
Conversatorio “El poder del almacenamiento de energía: hacia un sistema eléctrico confiable” Alfredo Hott, gerente Comercial de Enel Chile.
