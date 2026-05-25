Fintoc y Cranberry Chic realizaron after office del Chile Fintech Forum en Carnal Steakhouse
Tras una jornada de paneles y keynotes, Fintoc y Cranberry Chic organizaron el after office oficial del Chile Fintech Forum 2026 en Carnal Prime Steakhouse.
La instancia reunió a representantes de la industria fintech, inversionistas, fundadores y ejecutivos del mundo financiero, quienes extendieron las conversaciones del día en formato cocktail.
El encuentro funcionó como cierre del evento y, además, celebró la autorización de la CMF que habilita a Fintoc para operar como emisor no bancario de tarjetas de pago con provisión de fondos.
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