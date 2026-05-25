Fintoc y Cranberry Chic realizaron after office del Chile Fintech Forum en Carnal Steakhouse

La instancia reunió a representantes de la industria fintech, inversionistas, fundadores y ejecutivos del mundo financiero, quienes extendieron las conversaciones del día en formato cocktail.

El encuentro funcionó como cierre del evento y, además, celebró la autorización de la CMF que habilita a Fintoc para operar como emisor no bancario de tarjetas de pago con provisión de fondos.

After office del Chile Fintech Forum Lukas Zorich y Mariangel Amin.

After office del Chile Fintech Forum Ricardo Levy y Pedro Cisternas.

After office del Chile Fintech Forum Juan Pablo Silva, Sara Ovalle y Sebastián Gebhardt.

After office del Chile Fintech Forum Eduardo Pooley, Alejandro Carboni y Cristián Velasco.

After office del Chile Fintech Forum Cristóbal Griffero e Ignacio Canals. Made with Google AI

After office del Chile Fintech Forum Joseph Sánchez, José Gabriel Carrasco y Tomás Pintor.