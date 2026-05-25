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    Sociales

    Fintoc y Cranberry Chic realizaron after office del Chile Fintech Forum en Carnal Steakhouse

    Tras una jornada de paneles y keynotes, Fintoc y Cranberry Chic organizaron el after office oficial del Chile Fintech Forum 2026 en Carnal Prime Steakhouse.

     
    Ignacio Fernández y Cristóbal Griffero.

    La instancia reunió a representantes de la industria fintech, inversionistas, fundadores y ejecutivos del mundo financiero, quienes extendieron las conversaciones del día en formato cocktail.

    El encuentro funcionó como cierre del evento y, además, celebró la autorización de la CMF que habilita a Fintoc para operar como emisor no bancario de tarjetas de pago con provisión de fondos.

    After office del Chile Fintech Forum Lukas Zorich y Mariangel Amin.
    After office del Chile Fintech Forum Ricardo Levy y Pedro Cisternas.
    After office del Chile Fintech Forum Juan Pablo Silva, Sara Ovalle y Sebastián Gebhardt.
    After office del Chile Fintech Forum Eduardo Pooley, Alejandro Carboni y Cristián Velasco.
    After office del Chile Fintech Forum Cristóbal Griffero e Ignacio Canals. Made with Google AI
    After office del Chile Fintech Forum Joseph Sánchez, José Gabriel Carrasco y Tomás Pintor.
    After office del Chile Fintech Forum Equipo de Fintoc.
    Más sobre:FintocSociales LT

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