    Arte con sentido en Sodimac: una colección de productos inclusivos de la mano de Edudown y 1ko

    El arte de jóvenes con síndrome de Down llega al retail en una nueva alianza entre Edudown, 1ko y Sodimac con el lanzamiento de una línea exclusiva de cuadros, totebags, mugs, botellas reutilizables y tazones enlozados. El evento de activación reunió a artistas, creadores e influencers en una jornada que celebra la inclusión efectiva y el impacto social.

    Por 
    Hub Sustentabilidad
    Alianza entre Edudown, 1ko y Sodimac lanza una línea exclusiva de cuadros, totebags, mugs, botellas reutilizables y tazones enlozados.

    Con emoción, creatividad y propósito se vivió el evento de Arte con Sentido, una colección de productos desarrollada por jóvenes con síndrome de Down. La iniciativa nace de la colaboración entre la Corporación Edudown, la empresa de innovación social 1ko y Sodimac.

    1ko es una empresa de innovación social que impulsa la inclusión, la sostenibilidad y el desarrollo de comunidades. A través del diseño, el arte y la creatividad, articula alianzas entre empresas, organizaciones sociales y creadores locales para generar propuestas con alto impacto social y económico.

    La jornada se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de Ñuñoa que comenzó a las 10:30 horas del domingo, con la conducción de María Luisa Godoy. Jóvenes artistas de Edudown compartieron espacio creativo con cerca de 500 personas, quienes observaron y compartieron en sus redes sociales una jornada llena de sensibilidad y talento, centrada en el proceso creativo de talleres de arte, flores, baile, magia y cuentacuentos.

    Durante la actividad, los asistentes pudieron conocer y participar del proceso detrás de las artes de los productos: cuadros, totebags, mugs, botellas reutilizables y tazones enlozados, que hoy forman parte de la colección. A través de diversas técnicas y el innovador modelo productivo de 1ko, compartieron con el público su visión artística, demostrando que la inclusión también puede generarse desde lo creativo.

    Alianza entre Edudown, 1ko y Sodimac lanza una línea exclusiva de cuadros, totebags, mugs, botellas reutilizables y tazones enlozados.

    La colección -que está disponible para compras online en Sodimac.com, solo con retiro en tiendas- tiene un objetivo ambicioso: financiar la primera escuela de arte permanente para jóvenes con discapacidad intelectual en Chile, beneficiando a más de 1.200 personas atendidas gratuitamente por Edudown en Santiago, La Serena y Temuco. Esta escuela contará con un modelo de autosustentabilidad económica, que permitirá transformar los resultados de los talleres en nuevas colecciones, productos y hasta regalos corporativos que generen ingresos para sustentar las clases.

    “Este proyecto tiene un propósito claro: ofrecer una plataforma de participación cultural y social para jóvenes con discapacidad intelectual, basada en el arte. Hemos visto cómo el resultado estético de sus creaciones no sólo eleva su autoestima, sino que también transforma la percepción social sobre sus capacidades. La escuela de arte y esta colección, sin duda, están cambiando la vida de estos jóvenes, y también la nuestra como sociedad”, señaló Max Parada, director ejecutivo de Edudown, quien además durante el mismo evento firmó un importante acuerdo de inclusión laboral en la municipalidad de Ñuñoa, de la mano de su alcalde Sebastián Sichel.

    Durante el evento, por el lado musical estuvieron presentes los grupos Cantando Aprendo a Hablar y Mazapán que hicieron vibrar a todos los asistentes, quienes cantaron y bailaron acompañando a los jóvenes artistas y visibilizaron el talento y energía de los jóvenes artistas en sus redes sociales.

    Alianza entre Edudown, 1ko y Sodimac lanza una línea exclusiva de cuadros, totebags, mugs, botellas reutilizables y tazones enlozados.

    “Para 1ko, este proyecto no se trata sólo de una colección, sino de un nuevo paradigma sobre cómo pueden relacionarse las empresas con el impacto social. Detrás de cada producto hay un proceso creativo donde los jóvenes con discapacidad intelectual son protagonistas. La alianza con Edudown y Sodimac, es clave para descubrir y formar a futuros artistas con síndrome de down y discapacidad intelectual. Desarrollar talleres de este tipo, no sólo eleva las obras, sino también construye puentes. La sostenibilidad no es filantropía: se construye haciendo mejores negocios, capaces de generar valor económico y social. Esta colección sostiene una escuela de arte permanente que transforma vidas. Este modelo demuestra que el diseño no es un lujo, sino una herramienta real de inclusión y transformación”, comentó Macarena Cortés, Socia Fundadora y Directora Creativa de 1ko.

    “A veces pensamos que innovar es solo hablar de inteligencia artificial o nanotecnología, pero olvidamos que una forma poderosa de innovar es compartir el conocimiento para crear cosas completamente originales. Esta iniciativa demuestra que el diseño y el arte también puede ser una herramienta de transformación social real, que activa talentos y rompe barreras”, agregó Alejandra Mustakis, socia fundadora de 1ko y reconocida empresaria chilena.

    Alianza entre Edudown, 1ko y Sodimac lanza una línea exclusiva de cuadros, totebags, mugs, botellas reutilizables y tazones enlozados.

    “Estamos felices de poder contribuir a la inclusión laboral de jóvenes con síndrome de Down a través de la innovación y la creatividad. Como la Casa de Todos, trabajamos por ser una empresa sostenible y contribuir a impulsar transformaciones reales y positivas en la sociedad. Nuestros clientes son parte fundamental de este esfuerzo, por lo que agradecemos la preferencia que han tenido por estos productos desde su lanzamiento. Cabe destacar que Sodimac ha desarrollado un completo programa de productos eco-sostenibles, que cuenta ya con más de 6.450 artículos diferentes que cumplen atributos sociales y ambientales verificados por Sodimac y una entidad técnica externa, como es Ecoestrategia”, destacó Juan Carlos Corvalán, Gerente de Sostenibilidad y Cumplimiento de Sodimac.

    Para Sodimac, Arte con Sentido es señal de un futuro donde el diseño, la inclusión y la colaboración entre empresas y comunidades generen modelos de transformación cultural, social y económica con impacto real.

    Encuentra sus productos en Sodimac.cl. Para más información sobre esta iniciativa y futuras activaciones, revisa las redes sociales oficiales de las organizaciones involucradas: @homecenter_cl (Sodimac), @edudownoficial (Corporación Edudown) y @1ko_cl (1ko).

