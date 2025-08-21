SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Sustentabilidad

Aula Tricao: La apuesta por una educación integral enfocada en el bienestar y la conexión con la naturaleza

En un nuevo programa de Hub Sustentabilidad, Bárbara Pezoa conversó con la encargada del programa Aula Tricao, Javiera Rojas, iniciativa de Parque Tricao que impulsa la educación desde una manera diferente, en conexión con la naturaleza y el bienestar personal, y busca ampliarse por Chile.

Paulina ReyesPor 
Paulina Reyes

En la Región de Valparaíso, el Parque Tricao se ha convertido en un espacio diferente, con vida y naturaleza. Desde 2022, la fundación que gestiona este espacio impulsó Aula Tricao, un programa educativo que busca transformar la forma en que estudiantes aprenden, sacándolos de la sala de clases y llevándolos a recorrer bosques, humedales y un aviario único en Chile, conectando con lo sensorial.

En entrevista con Javiera Rojas, encargada del programa Aula Tricao, para Hub Sustentabilidad de radio Duna, cuenta que su trabajo es tanto intenso como inspirador. “Yo estoy de lunes a viernes. El parque es soñado, es un lugar muy lindo, está inmerso en la quebrada, con todo el litoral costero, con el bosque, así que es increíble”.

El programa nació en un contexto particular, donde el mundo salía de la pandemia y la agenda internacional impulsaba metas claras en educación y sostenibilidad. Tal como lo explica Rojas, “Aula Tricao nace en 2022 como una respuesta a la pandemia, todos los rezagos que dejó en el lado educativo y en las formas de comunicarnos y expresarnos. Por otra parte, teníamos la Agenda 2030 de Naciones Unidas, entonces eso también marca una pauta para nosotros como fundación, que queremos dejar un impacto en las generaciones futuras”.

La propuesta, que sigue la línea del currículum del Ministerio de Educación, se enfoca además en los “ejes temáticos Tricao”, que recogen la riqueza pedagógica del parque. “Vimos una oportunidad para generar este impacto a través del aprendizaje experiencial en la naturaleza”, destaca Rojas.

Además, la experiencia de los estudiantes en el parque es diseñada según lo que buscan y necesitan. Los colegios se contactan previamente, y las jornadas comienzan con un recorrido guiado por el humedal Giverny, senderos del bosque y la laguna, para terminar en el aviario. “Para nosotros es más importante experimentar de repente que conocer. Vamos todo el rato orientando e intentando que la jornada sea tocar, mirar, maravillarse de estos espacios y ahí vamos hablando de ciencias, de artes, de matemática. Trabajamos también muchos valores y habilidades del siglo XXI que son competencias esenciales para que los niños generen proyectos de vida”.

Otro atractivo que rescató Rojas, es que en el parque no hay señal de celular. Eso obliga a los estudiantes a estar presentes y atentos al entorno. “El recibimiento que hemos tenido de los niños va muy de explorar, del asombro de conocer un espacio nuevo que ya es muy estimulante. Están completamente desconectados y eso también los hace estar más vinculados a sus espacios. Lo que ven en el parque los vincula a sus territorios y después empiezan a ver qué hay en su colegio o en sus barrios. Eso es clave para forjar personas más conectadas con la naturaleza, que es lo que el mundo necesita hoy en día”.

El programa ha recibido colegios de Valparaíso, la Región Metropolitana e incluso de las regiones del Maule y Biobío. “Imagínate el esfuerzo de esos colegios que demoran dos o tres horas en llegar. Para nosotros es un compromiso enorme entregarles una experiencia que los marque y deje esta huella que queremos tratar”.

El programa de Aula Tricao se trabaja con estudiantes desde pre kínder hasta cuarto medio, adaptándose a metodologías diversas como Montessori o Waldorf. Para Rojas, la clave está en la conexión con la naturaleza como parte del bienestar integral. “La ciencia lo corrobora. Creemos que es súper importante que las infancias y las adolescencias estén más conectadas con la naturaleza, no tanto solo en sus procesos de aprendizajes, sino también en procesos de desarrollo y de bienestar integral. Estar afuera les permite ampliar la mirada de cómo ven el mundo y también de su propio aprendizaje interno, como personas”.

El desafío ahora es crecer y expandir esta propuesta a más territorios. “Esperamos también en un futuro poder llegar a más colegios, abarcar más de una zona geográfica para poder entregar esta herramienta. Eso también es uno de los desafíos que tenemos como fundación y con el programa”.

Escucha el programa completo aquí:

Más sobre:Hub SustentabilidadParque TricaoAula TricaoMedio AmbienteNaturalezaEducación AmbientalPedagogíaEducación Integral

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Arauco logra mayor financiamiento de su historia para proyecto Sucuriú en Brasil

Corte confirma sobreseimiento de Cristián Campos y establece que “no es posible determinar la culpabilidad en el ilícito”

Ignacia Fernández retorna al Ministerio de Agricultura, esta vez como jefa de la cartera

Otro ministro de Hacienda que no completa su periodo: de Eduardo Aninat a Mario Marcel

Senado por incidentes en Argentina: “Hacemos un llamado también a la policía argentina a revisar sus protocolos de acción”

Exministro Valenzuela se refiere a su salida del gabinete y se despide con agradecimiento a Boric

Lo más leído

1.
Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

2.
Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

3.
Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

4.
“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

5.
Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Servicios

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Usuarios reportan caída del servicio de Internet de Entel durante este jueves

Usuarios reportan caída del servicio de Internet de Entel durante este jueves

Rüfüs Du Sol regresa a Chile: revisa la fecha y cuándo es la venta de entradas

Rüfüs Du Sol regresa a Chile: revisa la fecha y cuándo es la venta de entradas

Corte confirma sobreseimiento de Cristián Campos y establece que “no es posible determinar la culpabilidad en el ilícito”
Chile

Corte confirma sobreseimiento de Cristián Campos y establece que “no es posible determinar la culpabilidad en el ilícito”

Senado por incidentes en Argentina: “Hacemos un llamado también a la policía argentina a revisar sus protocolos de acción”

Exministro Valenzuela se refiere a su salida del gabinete y se despide con agradecimiento a Boric

Arauco logra mayor financiamiento de su historia para proyecto Sucuriú en Brasil
Negocios

Arauco logra mayor financiamiento de su historia para proyecto Sucuriú en Brasil

Ignacia Fernández retorna al Ministerio de Agricultura, esta vez como jefa de la cartera

Otro ministro de Hacienda que no completa su periodo: de Eduardo Aninat a Mario Marcel

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito
Tendencias

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Marcelo Díaz le pone suspenso al duelo con Everton: “Ni siquiera pensamos en lo que viene el fin de semana”
El Deportivo

Marcelo Díaz le pone suspenso al duelo con Everton: “Ni siquiera pensamos en lo que viene el fin de semana”

La UC decide jugar sin público visitante en el debut del Claro Arena ante Unión Española

Independiente llega a la sede de Conmebol en Paraguay tras noche de violencia ante la U: “Tenemos derecho a los puntos”

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025
Finde

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto
Cultura y entretención

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto

¿Cuál es la obra maestra de Quentin Tarantino? La opinión de los expertos

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos

Sondeo global muestra que para el 57% de los chilenos la desigualdad es uno de los problemas más importantes
Mundo

Sondeo global muestra que para el 57% de los chilenos la desigualdad es uno de los problemas más importantes

Ahmad Alzoubi: “Existe un creciente descontento en la opinión pública israelí con Netanyahu, ya que ahora se le considera parte del problema”

Rusia califica de “inaceptable” el plan para desplegar tropas extranjeras en Ucrania como medida de seguridad

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos