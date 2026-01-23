SUSCRÍBETE POR $1100
    Casi 8 mil maestros participaron en cursos e-learning de la Academia del Círculo de Especialistas de Sodimac en 2025

    Con validación de INACAP, la formación entregó herramientas concretas para fortalecer competencias técnicas y laborales en oficios clave de la construcción.

    Por 
    Hub Sustentabilidad
    Un grupo de maestros de la construcción se gradúan en un curso e-learning del Círculo de Especialistas de Sodimac, realizado con el apoyo de Inacap.

    Más de 7.980 maestros y maestras de la construcción, de distintas regiones del país, participaron durante 2025 en el programa de formación e-learning para socios del Círculo de Especialistas de Sodimac. La iniciativa, desarrollada en colaboración junto con INACAP, contó con contenidos validados por la institución académica y tuvo por objetivo fortalecer las competencias técnicas y laborales en oficios clave del sector.

    Como reconocimiento a su esfuerzo y compromiso, se realizó una ceremonia de entrega de diplomas en la Sede Central de INACAP, en la que participó un grupo de graduados de la Región Metropolitana.

    La oferta formativa de la Academia del Círculo de Especialistas incluyó seis áreas relevantes para el rubro: electricidad domiciliaria básica; grifería y redes de agua potable; instalación y mantención de artefactos a gas; carpintería en Metalcon; y oficios vinculados a la sostenibilidad, como sistemas solares térmicos y fotovoltaicos.

    “Estamos muy contentos de entregar herramientas que ayuden a los especialistas de la construcción a fortalecer sus competencias y ampliar sus oportunidades laborales. Su trabajo es clave para los proyectos de hogar de las familias, para el desarrollo del país y también para apoyar la reconstrucción tras emergencias, como los recientes incendios en Biobío y Ñuble. Agradecemos a INACAP por el apoyo permanente y por ser un aliado estratégico desde hace más de cinco años”, destacó la Gerente de Marketing de Sodimac, Carola Auad.

    Por su parte, el Vicerrector de Educación Continua de INACAP, Alberto Varela, recalcó: “Esta alianza junto a Sodimac nos ha permitido capacitar a más de 19.000 socios del Círculo de Especialistas en estos más de cinco años, impulsando el desarrollo profesional y personal de quienes son parte de uno de los sectores estratégicos más importantes del país, la construcción; a través de una formación técnica-profesional de excelencia y ajustada a las necesidades que el rubro requiere. Para INACAP es primordial entregar herramientas, conocimientos y aprendizaje continuo, con el fin de mantener vigente a las personas en un entorno laboral que está en constante cambio”.

    Creado hace 20 años, el Círculo de Especialistas de Sodimac complementa su propuesta digital con capacitaciones presenciales junto a proveedores, mediante talleres, visitas a fábricas y ferias regionales. En 2025, el programa superó el millón de socios, alcanzando actualmente los 1.040.000 inscritos, y permitió entregar más de 82 mil capacitaciones gratuitas a maestros, considerando esta iniciativa y la Gran Feria de Capacitación anual.

