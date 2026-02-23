Copec S.A. es incluida en el Sustainability Yearbook 2026 de S&P Global

Copec S.A. fue incluida en el Sustainability Yearbook 2026 de S&P Global, en la categoría “Sustainability Yearbook Member”, reconocimiento que reúne a las compañías con gestión destacada en sostenibilidad a nivel mundial.

La incorporación al anuario se produce tras la primera participación voluntaria de la compañía en 2025 en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa de S&P Global (Corporate Sustainability Assessment, CSA), una de las evaluaciones más exigentes y reconocidas a nivel internacional en esta materia.

En su edición 2026, el Sustainability Yearbook incluyó a 848 empresas de 59 industrias, seleccionadas entre más de 9.200 compañías evaluadas globalmente. Para integrar esta publicación, las empresas deben ubicarse en el 15% superior de su industria y mantener una distancia menor o igual al 30% del puntaje del líder del sector.

“Ser parte del Sustainability Yearbook 2026 confirma que nuestra estrategia de sostenibilidad está dando resultados medibles y comparables a nivel internacional. Participamos voluntariamente en esta evaluación con la convicción de que la mirada de largo plazo al tomar nuestras decisiones de negocio es la manera correcta de gestionar nuestros riesgos ambientales, sociales para así aportar al desarrollo de Chile y sus habitantes”, señaló Arturo Natho, gerente general de Copec S.A.

En su primera participación, Copec S.A. obtuvo 65 puntos en una escala máxima de 100 dentro de su categoría. La evaluación consideró tres dimensiones: ambiental (29%), social (36%) y económica y de gobernanza (35%).

Con este hito, Copec S.A consolida su gestión en sostenibilidad bajo estándares internacionales, integrando criterios ambientales, sociales y de gobernanza en una operación que atiende diariamente a más de un millón de personas en sus estaciones de servicio y a 64 mil clientes industriales a lo largo del país, manteniendo una mirada de largo plazo y su compromiso permanente con Chile.