Expertos plantean una nueva mirada contra el edadismo

El Grupo Interdisciplinario de Gerocomunicación de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile publicó recientemente un artículo en la última edición de la Revista Española de Geriatría y Gerontología, en el que propone ampliar la comprensión del edadismo incorporando el lenguaje y la comunicación como elementos constitutivos de este fenómeno.

El trabajo, titulado “Cambiar la forma en que pensamos, sentimos, actuamos y comunicamos: una nueva mirada contra el edadismo”, fue desarrollado por Marco Espíldora, María Paz Carvajal, Beatriz Urrutia, María José Gálvez y Gerardo Fasce.

El edadismo —entendido como los estereotipos, prejuicios y discriminación hacia las personas mayores— es una de las formas de exclusión más naturalizadas en las sociedades contemporáneas. Tradicionalmente, este fenómeno se ha analizado desde tres dimensiones: cómo pensamos (estereotipos), cómo sentimos (prejuicios) y cómo actuamos (discriminación). Sin embargo, en un contexto marcado por el envejecimiento poblacional y profundos cambios culturales, los autores plantean la necesidad de ampliar este enfoque.

En la actual sociedad de la información, caracterizada por una conectividad permanente, el lenguaje no solo refleja la realidad, sino que también la configura y la perpetúa. En este escenario, la forma en que comunicamos —a través de las palabras, las imágenes, los medios digitales e incluso los sistemas de inteligencia artificial— juega un rol central en la reproducción o transformación del edadismo. Expresiones cotidianas, discursos mediáticos, representaciones visuales y contenidos generados algorítmicamente pueden constituir prácticas edadistas, especialmente cuando la vejez se presenta desde la carencia, la dependencia o la fragilidad.

Estas formas de comunicación suelen traducirse en infantilización, invisibilización, homogeneización o exclusión. Asimismo, pueden expresarse en enfoques conceptuales que limitan la comprensión del envejecimiento, como el uso del término “ciclo vital” en lugar de “curso de vida”.

En este contexto, los autores destacan que cambiar el lenguaje es un acto transformador. “Las palabras no solo nombran el mundo, lo crean”, señalan, subrayando que las prácticas comunicativas —incluidas las visuales y digitales— pueden generar nuevas interpretaciones, relatos y formas de comprender la vejez.

El artículo también releva el concepto de “gerocomunicación”, creado en Chile en 2021, que propone abordar las vejeces en plural para visibilizar la diversidad de las personas mayores. Esta perspectiva promueve un lenguaje inclusivo, libre de expresiones peyorativas, estigmatizantes o paternalistas, y pone atención también en los sesgos presentes en tecnologías emergentes.

Para avanzar en la erradicación del edadismo, el grupo plantea la necesidad de revisar tanto el vocabulario como las narrativas —públicas y privadas— sobre la vejez, así como las imágenes, representaciones y sistemas tecnológicos que las difunden. Asimismo, enfatizan la importancia de fortalecer la formación en comunicación inclusiva entre quienes diseñan y difunden mensajes, incluyendo el uso responsable de herramientas de inteligencia artificial.

“La edad no define completamente a las personas; es solo una dimensión más de su identidad”, sostienen. En esa línea, advierten que el lenguaje nunca es neutro: puede reforzar estereotipos o contribuir a desafiarlos, independientemente del canal o soporte en que se exprese.

Finalmente, concluyen que erradicar el edadismo requiere un cambio profundo que abarque no solo lo que pensamos, sentimos y hacemos, sino también —y de manera fundamental— cómo hablamos, representamos y comunicamos, tanto en entornos humanos como digitales. Avanzar hacia una gerocomunicación transformadora, afirman, es clave para construir una sociedad más equitativa e intergeneracional, donde todas las personas sean reconocidas en su dignidad y diversidad.