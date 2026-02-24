Interés de jóvenes por salir al extranjero reabre el debate sobre cómo retener el talento en un país que envejece

Para el gerente general de Caja Los Héroes, Jorge Oliva, “promover la reconversión laboral durante todo el ciclo de vida es más que una propuesta de servicios de seguridad social, es parte de la mirada intergeneracional que Chile necesita construir con urgencia”.

En un país que avanza de manera acelerada hacia el envejecimiento, la pregunta por el talento disponible se vuelve estratégica. Según las proyecciones demográficas, a partir de 2035 comenzará a disminuir la población en edad potencialmente activa (15 a 64 años), presionando el mercado laboral y los sistemas de protección social. En esta línea, el nuevo estudio de Criteria junto a Caja Los Héroes pone el foco en un fenómeno clave: la intención de estudiar y/o trabajar en el extranjero, principalmente entre los jóvenes.

La encuesta, realizada en enero de 2026 a 1.021 personas de entre 18 y 90 años, con representatividad nacional, muestra que existe cierto interés de migrar al extranjero y que se concentra en los segmentos más jóvenes y de mayor nivel socioeconómico.

Entre los jóvenes de 18 a 29 años, un 57% declara estar “bastante” o “muy” interesado en estudiar en el extranjero. Sin embargo, lejos de tratarse de un proyecto migratorio definitivo, la evidencia apunta a una lógica más pragmática: el 53% menciona como principal motivación acceder a mejores oportunidades laborales; el 45%, aprender o perfeccionar un idioma; y el 41% a mejorar su formación académica. Los programas más atractivos son los cursos de idioma (50%) y diplomados o cursos cortos (40%), reforzando la idea de una experiencia acotada y orientada a resultados concretos.

Además, entre quienes consideran estudiar fuera, un 61% declara interés en trabajar en el extranjero una vez finalizados los estudios. No obstante, solo un 24% proyecta una estadía indefinida, mientras que un 20% admite no tener un plazo definido y un 31% optaría por entre uno y tres años. El arraigo familiar y el proyecto de vida en Chile siguen siendo factores relevantes.

Para el gerente general de Caja Los Héroes, Jorge Oliva, la lectura debe hacerse en clave estratégica: “El estudio muestra que los jóvenes no están pensando en salir como una ruptura con Chile, sino como una forma de ampliar sus competencias y mejorar su proyección laboral. La experiencia internacional se entiende, sobre todo, como una inversión en talento más que como una migración definitiva”.

En un escenario donde el talento joven será cada vez más escaso, agrega, “este dato es relevante. El talento, que podremos encontrar en aquellos jóvenes, va a ser más escaso y, por lo mismo, más estratégico”.

Una oportunidad formativa más que definitiva

La investigación confirma que la movilidad internacional se debe principalmente a una etapa del plano académico más que de una migración definitiva. “Efectivamente el estudio muestra que la mayoría no piensa en esto como un proyecto permanente, sino como una etapa formativa. Y eso abre una oportunidad”, sostiene Oliva.

La clave, sostiene, es generar condiciones para que esa experiencia internacional se traduzca en retorno y aporte al país. “¿Estamos generando condiciones atractivas para que estos jóvenes quieran volver al país? Si las organizaciones ofrecen oportunidades reales de crecimiento, estabilidad y proyección, es más probable que ese talento decida regresar”.

Pero el desafío es significativo. Desde 2035, Chile contará con menos personas en edad de trabajar, lo que obligará a competir por talento no solo a nivel interno, sino también frente a mercados internacionales que ofrecen mejores sueldos y condiciones laborales. En ese escenario, los sistemas de seguridad social y los entornos laborales deberán estar “a la altura de los lugares donde comienzan a migrar”, advierte Oliva.

Cómo retener el talento joven

La investigación muestra que las principales razones para querer trabajar en el extranjero se vinculan a mejores salarios (55%), mayores oportunidades laborales (49%) y mejor calidad de vida (48%). Es decir, la decisión está asociada a expectativas concretas de desarrollo profesional.

Desde Caja Los Héroes, la respuesta pasa por fortalecer una oferta integral de protección social y desarrollo laboral. “Si queremos incentivar ese retorno, tenemos que proponer una oferta de seguridad social sólida. Aquí el desafío no es solo público, también es de las empresas y de las organizaciones que forman parte del ecosistema laboral y social. En lo laboral, necesitamos entornos que ofrezcan desarrollo, capacitación continua y proyección real”, señala Oliva.

En lo concreto, detalla que esto se traduce en “programas de reconversión laboral y capacitación continua, apoyo al emprendimiento, educación financiera permanente, un programa de salud que se ha transformado en un seguro complementario para medicina preventiva ambulatoria, inclusión digital para personas mayores, una estrategia activa en economía plateada y longevidad. Ese es el tipo de condiciones que debemos fortalecer”.

A ello suma una dimensión identitaria como empleador: “Somos conscientes que aquellos jóvenes que volverán, querrán explotar lo aprendido en una organización que es sostenible financieramente, pero que en el actuar logra un impacto social, a través de la inclusión financiera, y eso es Caja Los Héroes”.

Integración laboral multigeneracional

Más allá de la retención de talento joven, el estudio se inserta en un debate mayor sobre cómo articular una fuerza laboral que será, progresivamente, más envejecida. Chile tendrá menos jóvenes y más personas mayores activas, lo que obliga a repensar liderazgos, culturas organizacionales y formas de trabajo. “La productividad no dependerá solo de atraer o retener talento joven, sino de integrar mejor a las distintas generaciones. El talento senior aporta experiencia, criterio y conocimiento acumulado; los más jóvenes traen nuevas habilidades, adaptabilidad y una mirada más global”, indica Oliva.

Así, la economía plateada empieza a transformarse en una estrategia concreta. Tal como lo explica Oliva, consiste en “extender y valorizar la participación laboral de las personas mayores como parte integral del desarrollo del país”.

Para Caja Los Héroes, concluye su gerente general, “promover la reconversión laboral durante todo el ciclo de vida es más que una propuesta de servicios de seguridad social, es parte de la mirada intergeneracional que Chile necesita construir con urgencia”.