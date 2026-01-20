Mowi Chile y Copec EMOAC sellan acuerdo de suministro eléctrico 100% renovable

Acuerdo entre Copec EMOAC y Mowi Chile marca un nuevo hito en el avance hacia una matriz energética más limpia para la industria acuícola en el país.

COPEC EMOAC y Mowi Chile firmaron un contrato de suministro eléctrico 100% renovable, marcando un nuevo hito en el avance hacia una matriz energética más limpia para la industria acuícola en el país.

El acuerdo considera el suministro de 16,36 GWh de energía eléctrica renovable al año para abastecer pisciculturas y plantas de proceso, contribuyendo a una operación más eficiente y con menor huella de carbono.

Este convenio se suma a los servicios de gestión energética, medición y sostenibilidad que Copec EMOAC ya venía desarrollando junto a Mowi Chile. De esta forma, la compañía cuenta hoy con un ecosistema energético sostenible, que integra energía renovable, monitoreo de consumos y herramientas de gestión orientadas a la eficiencia, la reducción de emisiones y la toma de decisiones informadas.

“Este acuerdo con Mowi Chile refleja cómo la transición energética se materializa a través de alianzas entre empresas con la visión de largo plazo, que combinan competitividad, sostenibilidad y una mirada estratégica del negocio. En Copec EMOAC buscamos ser un habilitador clave para que industrias como la acuícola avancen hacia operaciones más limpias y resilientes”, señaló Mauricio Olivares, director comercial de Copec EMOAC.

“Esta alianza nos permitirá seguir aportando al desarrollo regional y alinearnos con los más altos estándares internacionales de nuestra industria. Además, gracias a esto seguiremos cumpliendo nuestro objetivo de reducir en un 50% nuestra huella de carbono hasta 2030”, comentó Fernando Villarroel, gerente general de Mowi Chile.

El suministro eléctrico 100% renovable considera energía respaldada por Certificados I-REC, asegurando trazabilidad, transparencia y cumplimiento con estándares internacionales en materia de energía limpia.

Con esta firma, Copec EMOAC y Mowi Chile consolidan una alianza que proyecta la sostenibilidad como un eje central del desarrollo industrial, aportando a la descarbonización del sector acuícola y al fortalecimiento de una matriz energética más limpia para el país.