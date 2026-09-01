Nuevo estudio identifica qué hace que las personas realmente separen sus residuos

Una investigación liderada por Franz Carrillo-Higueras, académico de la carrera de Administración de Servicios de la Universidad de los Andes, revela que la decisión de separar residuos en los hogares depende principalmente de tres factores: contar con información clara, percibir que reciclar es una tarea fácil de realizar y vivir en un entorno donde esta práctica es socialmente promovida. Publicado en Frontiers in Psychology, el estudio entrega evidencia para diseñar políticas públicas más efectivas en gestión de residuos.

Franz Carrillo-Higueras ROLO UANDES

Los investigadores analizaron las respuestas de 302 personas de Coyhaique, Panguipulli y Valdivia mediante un modelo de ecuaciones estructurales, una metodología que permitió identificar cuáles son los factores que más influyen en la intención de separar residuos domiciliarios. El análisis explicó más de un tercio de las diferencias en la intención de reciclar entre los participantes, entregando evidencia sobre los elementos que realmente impulsan este comportamiento.

Los resultados muestran que la preocupación por el medioambiente, por sí sola, no basta para que las personas reciclen. En cambio, la intención de separar residuos aumenta cuando las personas sienten que cuentan con las condiciones para hacerlo, reciben información clara sobre cómo llevar a cabo esta práctica y observan que su familia, vecinos o comunidad también la realizan y la valoran.

La investigación también identificó que la información entregada por los municipios cumple un rol clave, ya que fortalece la confianza de las personas para separar correctamente sus residuos y facilita que transformen una actitud positiva en una acción concreta. De este modo, se promueve la gestión de residuos con herramientas a la vista y comunicación constante de qué hacer.

Los investigadores concluyen que las políticas públicas deberían complementar las campañas de educación ambiental con medidas que reduzcan las barreras para reciclar, como infraestructura accesible, sistemas de recolección diferenciada e información simple sobre cómo y dónde separar los residuos. Estos resultados son especialmente relevantes para ciudades donde los sistemas de reciclaje aún se encuentran en desarrollo.