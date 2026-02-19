Postula a la tercera versión del concurso de voluntariado que te lleva gratis a Torres del Paine

Inicia la tercera versión del concurso de voluntariado que te lleva gratis a Torres del Paine.

Tras el éxito de sus dos primeras versiones, la empresa turística, Las Torres Patagonia, en alianza con SKY Airline, lanzó la tercera versión de su campaña “10 Voluntarios por 10 Días”, que invita a personas de distintos países a ser parte de la reconstrucción de los senderos que conectan con el Mirador Base Torres en el Parque Nacional Torres del Paine, con todos los gastos pagados.

La edición 2026 marcará un hito, ya que llevará a cabo la inauguración de la primera etapa del proyecto de regeneración, que contempla 3,3 km de sendero: 1,5 km de tramo peatonal y 1,8 km de sendero logístico, lo que permitirá separar los flujos operativos a caballo del tránsito de visitantes, mejorando la seguridad, la experiencia del recorrido y la protección del entorno natural.

La culminación de la primera etapa de este proyecto, ideado en tres fases, sienta un precedente relevante para la gestión de visitantes y la conservación de largo plazo en el entorno del Parque Nacional Torres del Paine.

El sendero al Mirador Base Torres es una de las rutas más transitadas del parque y, al mismo tiempo, una de las más vulnerables. Su restauración beneficiará a miles de visitantes provenientes de distintos lugares del mundo, que viajan a Chile para apreciar las formaciones geológicas presentes en el territorio, así como su flora y fauna nativas.

¿Cómo participar?

Pueden participar personas mayores de 21 años, residentes en Chile, Brasil, Estados Unidos, Canadá o Reino Unido y postular siguiendo estos pasos:

Ve a Instagram y comparte un video corto con el hashtag #mygreenvideo o usa la plantilla “Tu turno” en nuestras historias. En tu video, cuéntanos por qué la sostenibilidad es importante para ti. (máximo 45 segundos). Menciona y sigue a @lastorres.patagonia Asegúrate de que tu perfil de Instagram sea público.

La recepción de postulaciones será hasta el 27 de febrero, fecha en que un equipo de la empresa turística seleccionará a los ganadores.

Los seleccionados recibirán pasajes aéreos desde sus países de residencia hasta Puerto Natales, donde serán llevados a Hotel Las Torres, en el corazón del Parque Nacional Torres del Paine. Ahí podrán trabajar en las labores de reconstrucción del sendero a Base Torres y realizar excursiones que les permitan conocer de cerca la Patagonia chilena.

Los ganadores de esta campaña podrán hospedarse en el parque nacional durante cinco noches en uno de los dos siguientes periodos: del 22 al 27 de marzo o desde el 28 de marzo al 2 de abril.

“Esta campaña representa lo que el turismo debería ser: participativo, regenerativo y profundamente conectado con el territorio”, señaló el CEO de Las Torres Patagonia, Josian Yaksic, para agregar que esto marca “un hito concreto de la regeneración de 3,3 kilómetros de infraestructura, marcando el inicio de una nueva forma de gestionar, recorrer y conservar el sendero al Mirador Base Torres, integrando seguridad, experiencia del visitante y protección del entorno natural”.

El desarrollo de esta campaña en colaboración con SKY, se alinea con la propuesta de sostenibilidad que ha impulsado la aerolínea durante los últimos años, que destaca por la reducción progresiva de sus emisiones, evitando de forma acumulada más de 1,2 millones de toneladas de CO₂ desde 2018.

“Estamos muy contentos de apoyar iniciativas como esta, que contribuyen de manera concreta a la sostenibilidad de Chile y a la protección de su patrimonio natural”, indicó la gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de SKY Airline, Mayra Kohler. “En SKY, la sostenibilidad es un pilar estratégico de largo plazo, y la colaboración entre turismo, conservación y conectividad es clave para avanzar hacia un modelo de desarrollo más responsable”.

Esta alianza estratégica entre Las Torres Patagonia y SKY Airline, refleja el compromiso con la sostenibilidad de ambas empresas, fomentando un turismo responsable comprometido con la reducción de sus huellas de carbono en sus respectivas operaciones.

La campaña y sus resultados

La última versión de la campaña “10 Voluntarios por 10 Días” recibió alrededor de mil postulaciones en vídeo de entusiastas de la sostenibilidad de Norteamérica, Chile y Brasil; de los cuales se seleccionaron 10 ganadores que durante su estadía lograron construir 67,1 metros de sendero nuevo, realizando tareas clave como el retiro de la capa vegetal en áreas previamente delimitadas, dieron forma al perfil del sendero aplicando técnicas de back slope y out slope, las que son esenciales para asegurar el adecuado flujo del agua y prevenir la erosión causada por la acumulación de lluvias.

Junto con las labores en el nuevo tramo, los voluntarios también realizaron trabajos de mantención en 206,7 metros de sendero existente. Estas tareas incluyeron la eliminación de vegetación que había crecido durante las últimas semanas, la reparación de drenajes para asegurar un buen escurrimiento del agua y el ensanchamiento de sectores para el tránsito de visitantes, mejorando la seguridad y fluidez del recorrido.