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    Premios Iniciativas Sustentables 2025: los once proyectos ganadores

    Once proyectos fueron reconocidos en los Premios Iniciativas Sustentables 2025: tres en las categorías de Naturaleza y Biodiversidad, Economía Circular e Innovación, y Comunidades Sostenibles, y dos en Descarbonización y Energía Limpia. Desde distintos territorios y enfoques, sus líderes compartieron el impacto de sus iniciativas y la motivación al obtener estos reconocimientos.

    Paulina ReyesPor 
    Paulina Reyes
    Paula Boeri, gestora Senior de Proyectos de Sostenibilidad de Conecta Logística recibe premio en la categoría Comunidades Sostenibles. Foto: Mario Téllez/ La Tercera

    Magellan Discoverer de Asenav

    El ganador en el primer subgrupo “Gran empresa transformadora” en categoría “Naturaleza y Biodiversidad”, fue el Proyecto Magellan Discoverer de Asenav, la empresa valdiviana de astilleros y servicios navales. Este es el primer crucero híbrido-eléctrico de América, diseñado y construido para un turismo polar sostenible en la Antártica. Lanzada en 2025, esta nave no emite CO2, además tiene la capacidad de disminuir de manera significativa el ruido irradiado al mar, evitando así el impacto en la fauna de esta zona austral.

    “La verdad es que es un orgullo haber sido reconocidos por primera vez en estos premios de Hub Sustentabilidad. Trabajamos por la descentralización buscando nuevos proyectos para mantener a nuestra mano de obra especializada, que es muy importante, además que Valdivia es una ciudad increíble”, aseguró Germán Schacht, gerente comercial de Astilleros Asenav de Valdivia.

    Germán Schacht, gerente comercial de Astilleros Asenav de Valdivia, recibe premio Iniciativas Sustentables 2025. Foto: Mario Tellez/ La Tercera

    Biocambio: biologia para salmones

    Este proyecto se llevó el galardón en la sección “Pymes con Propósito” en la categoría Naturaleza y Biodiversidad. La iniciativa desarrolla probióticos que crean un bioescudo para pisciculturas de salmones, reduciendo fósforo y nitrógeno en ríos y lagos. El objetivo es proteger las branquias, escamas y digestión de estos peces. Entre los efectos logran también alejar hongos, bacterias y algas tipo didymo que alteran la vida acuática, meta que logran sin utilizar químicos ni sal.

    “Aplicamos probióticos para evitar brotes infecciosos en la pisciculturas de salmones en agua dulce. Y este premio es un bálsamo para el alma, lo dije así desde el principio, desde que me dijeron que era finalista ya estaba contento. Y mis amigos de Singulares también recibieron premio, así que también eso me pone contento”, sostuvo Axel Paulsen, director de Biocambio.

    Axel Paulsen, director de Biocambio, recibe premio Iniciativas Sustentables 2025. Foto: Mario Tellez/ La Tercera

    Tecnosuelos: recuperación de suelos

    En el subgrupo “Alianzas y ONG” de la categoría “Naturaleza y Biodiversidad”, el ganador fue Tecnosuelos, una iniciativa de recuperación de suelos degradados mediante tecnología biológica, junto con la alianza entre la academia -la Universidad de Chile- y la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la región de Coquimbo (CRDP). Este es un proyecto único en Chile que desarrolla tecnología para el encapsulamiento de contaminantes y la remediación ambiental, como es el caso de los relaves mineros.

    “El proyecto se hizo en una ciudad, era un relave en una ciudad, es decir, una iniciativa completamente urbana y eso tiene tanto o más valor que la tecnología, porque lo que en general pasa en el mundo ingenieril, científico, ya sea incluso el mundo ambiental, es que no saben cómo relacionarse con las comunidades y nosotros supimos hacerlo. Poder trabajar en en una comunidades y ayudar es muy gratificante”, indicó Gerardo Soto, académico de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Chile.

    Tecnosuelos. Foto: Mario Tellez/ La Tercera

    Corredor verde de GNL y BioGNL de Lipigas

    En la sección “Gran Empresa Transformadora” de la categoría “Descarboniración y Energía Limpia”, el premio lo recibió el proyecto Corredor Verde de Lipigas, que transporta gas natural licuado (GNL) y biogás natural licuado (BioGNL), entre Lima (Perú) y Puerto Montt (Chile). Busca des carbonizar el transporte con sus estaciones y 250 camiones operativos, reduciendo CO2 y material particulado en larga distancia.

    “Es una nueva oportunidad de descarbonizar el transporte, que va a permitir que sea carbono neutral a costos competitivos, así que estamos orgullosos por esta iniciativa que ha sido un trabajo en equipo de estos últimos cuatro años, y es el inicio de muchas cosas más que estamos desarrollando en todas las filiales que tenemos en Perú, Colombia, Ecuador y Chile”, sostuvo Nicolás Hidalgo, subgerente de GNL y Blocombustibles de Lipigas.

    Lipigas. Foto: Mario Tellez/ La Tercera

    Yaku SpA: lavandería comunitaria de San Joaquin

    Yaku SpA se llevó el galardón en la sección “Pymes con Propósito” en la categoría Descarbonización y Energía Limpia. Es un servicio gratuito que ha reutilizado más de 53.000 litros de agua de lavado para regar 5.000 m2 de áreas verdes, beneficiando a más de 330 mujeres en la comuna de San Joaquín, en la Región Metropolitana.

    “En Yaku promovemos que cada vez sean más las entidades públicas y privadas que se sumen a acciones concretas para mitigar la escasez hídrica. Es en este punto que la visibilidad y difusión que nos entrega ser ganadores del premio Iniciativas Sustentables es clave para motivar a más actores del ecosistema a que se atrevan, y es un tremendo reconocimiento al trabajo que realizamos promoviendo la innovación hídrica y el uso circular del agua”, dijo Valentina Veloso Giménez, CEO Yaku.

    Yaku Spa. Foto: Mario Tellez/ La Tercera

    Programa “Sonrisa Circular” de Soprole

    La “Gran Empresa Transformadora” en la categoría “Economía Circular e Innovación” que se llevó este premio fue Soprole con su programa “Sonrisa circular”. Se trata de un modelo colaborativo que ha recuperado más de 100 millones de envases de yoghurt, postres y cartones de leche en Chile, transformándolos en nuevos productos, como por ejemplo, sus propias bandejas de producción, trabajando además en alianza con empresas como Walmart y Wenco.

    “Estamos muy orgullosos y contentos de que se realicen iniciativas como estas, porque vemos que se reconocen muchas empresas, y en eso estamos viendo que hay muchos avanzando en el camino de la sostenibilidad. Este programa, que hoy es una realidad en términos de circularidad, nos permite reciclar toneladas importantes de plásticos nuestros y también de nuestra competencia, y usamos ese plástico en la elaboración de nuevas bandejas de producción en colaboración con grandes empresas”, indicó Daniela Hott, gerenta de Asuntos Corporativos de Soprole.

    Daniela Hott, Soprole. Foto: Mario Tellez/ La Tercera

    Magia y Cartón: Familias que imaginan

    En la sección “Pymes con Propósito” en la categoría “Economía Circular e Innovación”, el emprendimiento Magia y Cartón se llevó el primer lugar. Este proyecto es una Empresa B chilena que crea juegos y experiencias en cartón reciclable como alternativa a la industria del plástico, promoviendo el juego consciente desde la infancia.

    “No tenemos ningún componente tecnológico, lo que nos ha dejado fuera de muchas iniciativas como estas por lo mismo. Entonces es lindo recibir este reconocimiento y ver que la innovación es más que tecnología y que inteligencia artificial”, indicó Trinidad Jove, fundadora de Magia y Cartón.

    Trinidad Jove, fundadora de Magia y Cartón. Foto: Mario Tellez/ La Tercera

    “Vivamos Circular” de PepsiCo y Kyklos

    PepsiCo y Kyklos ganaron en la subcategoría “Alianzas y ONG” - “Economía Circular e Innovación”-con Vivamos Circular. Este es un proyecto de la empresa de alimentos y ejecutado por Kyklos empresa B dedicada a fomentar la cultura ambiental en colaboración con Walmart, CCU., Fundación Deporte Libre, distintos colegios y municipalidades. Llevan cinco años impulsando la valorización de plásticos flexibles y botellas PET a través de la colaboración público-privada, enseñanza y cambio de hábitos.

    “Siempre recibir un premio es un espaldarazo de que uno está haciendo un buen trabajo, es algo que aporta al reconocimiento y a la reputación de cualquier empresa, entonces estamos orgullosísimos, porque creemos que lo merecemos, que ha sido un trabajo en conjunto que hemos impulsado ya por seis años consecutivos, impactando a distintos públicos y siempre aspirando a más, poniéndonos metas más exigentes, y a seguir trabajando en lograr nuestros objetivos compartimos en un 100%”, sostuvo Natalia Pardo, gerenta de Comunicaciones Corporativas para el Cono Sur de PepsiCo.

    Foto: Mario Tellez/ La Tercera

    For Women in Science de L’Oréal

    El premio “Gran Empresa Transformadora” en la categoría “Comunidades Sostenibles”, fue para la multinacional dedicada al mundo de la belleza L’Oréal Groupe, por su reconocido programa “For Women in Science”, que existe hace ya 18 años en el país e impulsa la participación de mujeres científicas en sus doctorados y postdoctorados a través de becas en Chile, reconociendo su talento y abriendo caminos en una disciplina históricamente masculinizada.

    “Queremos visibilizar el rol de las mujeres en la ciencia e inspirar a las futuras generaciones a que tengan referentes y ejemplos a seguir, y para eso creemos fundamental entregar apoyo monetario a sus estudios de especialización en las carreras STEM”, sostuvo Thays Marietto, directora de Asuntos Corporativos, Engagement y Sostenibilidad de l’Oréal Groupe.

    Thays Marietto, directora de Asuntos Corporativos, Engagement y Sostenibilidad de l’Oréal Groupe. Foto: Mario Tellez/ La Tercera

    Realizarme de Singulares SpA

    Realizarme es un portal laboral digital regenerativo, que transforma ingresos en inversión en MiPymes, reduciendo desigualdades a través de consultoría y coaching estratégico para trabajadores. Como reconocimiento a esta labor. se llevaron el premio en la subcategoría “Pymes con Propósito”, en la categoría Comunidades Sostebles.

    “Lo que estamos haciendo es que desarrollamos modelos de negocio sostenibles, a través de empresas, del talento, del coaching, y desde la consultoría estratégica, estamos interviniendo a muchas medianas y grandes empresas. Cuando logramos el equilibrio entre el recibir y el dar, podemos generar modelos de negocios sostenibles, y un líder refleja eso en la organización”, aseguró Sebastián Allendes, director ejecutivo de Singulares.

    Sebastián Allendes, Singulares. Foto: Mario Tellez

    Proyecto “Más Mujeres Conductoras en Logística”

    En “Alianzas y ONG” en la categoría Comunidades Sostenibles", la iniciativa ganadora fue el proyecto “Más Mujeres Conductoras en Logística” de la Fundación Chilena de Eficiencia Logística. Consiste en una capacitación gratuita y acceso a empleo para mujeres conductoras de carga para contribuir a reducir el déficit de conductores y a lograr una logística más inclusiva. En el proyecto buscan empresas que ofrecen cupos laborales, articulan becas, dan foco territorial y forman mujeres para trabajar en esta labor.

    “Es fundamental hablar de equidad de genero en la sustentabilidad, porque no solo es medioambiente, sino que también son las personas. En ese sentido, tenemos que aprovechar las oportunidades que hay en el contexto de la logística, para ir potenciando la equidad de género y la participación femenina, porque hay talento y hay que aprovecharlo”, sostuvo Paula Boeri, gestora Senior de Proyectos de Sostenibilidad de Conecta Logística.

    Paula Boeri, gestora Senior de Proyectos de Sostenibilidad de Conecta Logística. Foto: Mario Téllez

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