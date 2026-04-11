Hub Sustentabilidad celebró una nueva edición de los Premios Iniciativas Sustentables 2025

Este miércoles, el Hub Sustentabilidad de La Tercera realizó una nueva edición los Premios Iniciativas Sustentables 2025, instancia que, desde hace trece años, busca ofrecer un espacio para que empresas, emprendimientos, ONG y alianzas den a conocer proyectos con impacto concreto en desarrollo sostenible. Iniciativas que no solo cumplen estándares, sino que promueven cambios culturales y productivos con visión de largo plazo.

En esta versión, la convocatoria recibió más de 70 postulaciones alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, distribuidas en cuatro grandes categorías que reflejan los principales desafíos ambientales y sociales: Naturaleza y Biodiversidad; Economía Circular e Innovación; Descarbonización y Energía Limpia, y Comunidades Sostenibles. Cada una considero, por primera vez, subgrupos según el tamaño y tipo de organización: grandes empresas transformadoras, pymes con propósito y alianzas y ONG.

En total, 28 iniciativas fueron reconocidas entre las finalistas tras el proceso de evaluación, y 11 de ellas obtuvieron el primer lugar en sus respectivas categorías y subgrupos, destacando por su impacto innovación y capacidad de aportar soluciones concretas a los desafíos del desarrollo sostenible.

A lo largo de sus distintas versiones, los premios no solo han permitido re conocer buenas prácticas, sino también generar redes entre actores que muchas veces operan en territorios distintos, pero enfrentan desafíos comunes. Además, el encuentro se ha transformado en una plataforma que impulsa a nuevos emprendedores, y que permite escalar iniciativas que nacieron localmente y que hoy tienen impacto nacional.

Para el gerente de Contenidos Estratégicos de Copesa, Polo Ramírez, esta nueva edición reafirma un compromiso editorial de largo aliento y cada vez más consolidado: “Como La Tercera estamos tremendamente satisfechos por esta décimotercera versión de los Premios Iniciativas Sustentables. Es una renovación de nuestro compromiso con la sustentabilidad, el que ejercemos a través del periodismo creíble, plural e independiente que nos ha caracterizado durante nuestros 75 años de historia. Es también una oportunidad para agradecer a nuestros socios en el Hub Sustentabilidad, quienes hacen posible que en todas nuestras plataformas podamos abordar estas temáticas que son fundamentales para la construcción de una sociedad mejor. Y nos complace mucho entregar estos importantes premios porque las empresas y organizaciones que los reciben son una demostración de que el impulso creativo y la capacidad de innovar pueden rendir grandes frutos y son necesarios para que el objetivo de la sustentabilidad se alcance”.

Jurado formado por socios del Hub

Una de las características de los premios, que refuerza la idea del ecosistema de Hub Sustentabilidad, es el rol activo que asumieron las empresas socias como jurado del certamen. Aguas Andinas, Anglo American, ISA Vías, Clínica Alemana, Sistema B. Carozzi, Copec, Sodimac, Arauco, EY, BancoEstado, Universidad del Desarollo y Grupo Patio -que buscan avanzar en los objetivos en línea con el medioambiente- fueron parte clave del proceso de evaluación.

Cada empresa, con un representante con derecho a voto, revisó los proyectos y eligió sus iniciativas favoritas en función de su impacto, innovación y potencial de escalabilidad. Además, fueron invitados a entregar los premios durante la ceremonia, reforzando el vínculo entre grandes compañías y nuevas iniciativas que buscan transformar la manera en que se aborda la sustentabilidad en Chile.

El modelo de evaluación y reconocimiento responde a la necesidad de generar alianzas y espacios de colaboración entre grandes organizaciones y emprendimientos emergentes, compartiendo aprendizajes, experiencias y oportunidades para desarrollar tecnologías, soluciones e innovaciones que respondan a los desafíos ambientales y sociales actuales.

“Para Sodimac, participar como jurado en estos reconocimientos del Hub Sustentabilidad de La Tercera representa una instancia muy relevante de colaboración entre empresas, emprendedores y organizaciones que están impulsando soluciones concretas en distintos ámbitos de la sostenibilidad. Este espacio permite dar visibilidad a iniciativas en economía circular, acción climática, desarrollo social y trabajo colaborativo, facilitando el intercambio de experiencias y la articulación de alianzas. Conocer estas propuestas también aporta valor al negocio, al identificar oportunidades de innovación y fortalecer la integración de la sostenibilidad como un eje estratégico para avanzar en competitividad y creación de valor compartido”, sostuvo Cristián Rifto, jefe de Medioambiente de Sodimac y parte del jurado.