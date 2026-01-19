SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Sustentabilidad

    “Ruta Cero”: Alianza entre Toyota, HIF Global y MITTA impulsa movilidad de autos híbridos y e-Combustibles en la Patagonia

    A través de la combinación de tecnología híbrida y combustibles sintéticos producidos con viento magallánico, la iniciativa permitirá recorrer más de 30.000 kilómetros con un mínimo impacto ambiental en geografías extremas.

    Por 
    Hub Sustentabilidad
    “Ruta Cero”: Toyota, MITTA y HIF Global lanzan inédita alianza en la Patagonia para impulsar movilidad con autos híbridos y e-Combustibles

    El mundo necesita soluciones urgentes para la descarbonización y, con este propósito, las empresas Toyota, MITTA y HIF Global lanzaron una colaboración estratégica denominada “Ruta Cero”. Esta iniciativa integra tecnología híbrida de vanguardia de los autos Toyota con combustibles sintéticos producidos en el sur de Chile por HIF en su planta HIF Haru Oni para promover una movilidad más limpia y sostenible.

    Como parte central de esta alianza, los vehículos Toyota que sean arrendados por MITTA durante este verano para recorrer la Patagonia, serán cargados con e-Combustible. Esto permite una combinación tecnológica única para la región: el uso de vehículos que integran motores eléctricos con el respaldo de gasolina sintética baja en carbono.

    Desde Toyota Chile destacan que esta iniciativa pone en valor la eficiencia de su tecnología híbrida autorrecargable, capaz de reducir hasta en un 40% las emisiones de CO₂ en comparación con un vehículo convencional. Se trata de un sistema altamente eficiente, que recupera energía a través del frenado regenerativo y no requiere infraestructura adicional de carga, lo que permite una complementariedad especialmente relevante con los e-Combustibles. Esta combinación genera una vía concreta, realista y escalable para avanzar hacia la carbono neutralidad, particularmente en territorios donde otras soluciones presentan mayores limitaciones operativas.

    “En Toyota llevamos más de 30 años desarrollando una estrategia multivía, convencidos de que la transición hacia las cero emisiones no se logra con una única solución, sino ofreciendo todas las tecnologías disponibles para enfrentar a un enemigo común: el CO₂. Nuestra filosofía Beyond Zero busca ir más allá de reducir emisiones, aportando soluciones concretas y aplicables hoy. Esta alianza con MITTA y HIF Global es un ejemplo claro de cómo la colaboración entre líderes en movilidad y tecnología puede traducirse en avances reales para el país”, destacó el director ejecutivo de Toyota Chile, Ignacio Funés.

    MITTA asegura que “nuestra participación en esta alianza inédita refuerza el propósito de ser agentes de cambio en la descarbonización. En una geografía tan desafiante como Magallanes, la combinación de vehículos híbridos y combustible sintético es la respuesta perfecta, ya que no requiere cambios de infraestructura ni de hábitos para quienes arriendan con nosotros. Con ‘Ruta Cero’, estamos entregando a nuestros clientes la posibilidad de ser protagonistas de la acción climática mientras recorren uno de los rincones más hermosos del planeta junto a MITTA”, destacó Matías Bascuñán, gerente Ventas y Marketing.

    Finalmente, el gerente de HIF Latam, Víctor Turpaud, destacó que “gracias a esta alianza viajeros y turistas podrán recorrer la Patagonia con un mínimo impacto ambiental. Nuestra gasolina sintética a base de hidrógeno verde no requiere ninguna modificación en los motores, pues es químicamente idéntica a la convencional, pero mucho más sostenible. El uso de e-Combustibles en un auto híbrido crea una combinación virtuosa en favor del medio ambiente”.

    A través de la combinación de tecnología híbrida y combustibles sintéticos producidos con viento magallánico, la iniciativa permitirá recorrer más de 30.000 kilómetros con un mínimo impacto ambiental en geografías extremas.

    Viajes con impacto ambiental mínimo

    Esta solución permite que los turistas recorran más de 30.000 kilómetros manteniendo una experiencia de conducción idéntica a la convencional y demostrando ser una combinación virtuosa para zonas donde las distancias y la infraestructura dificultan otras soluciones de carga eléctrica.

    El programa contempla el uso de 2.500 litros de e-Combustible distribuidos desde una estación de servicio de la empresa magallánica Transpetrol ubicada en la Ruta 9, uniendo a las compañías en un mismo propósito: ir más allá de las emisiones y convertir la colaboración en acción climática efectiva. Los conductores, además, recibirán información sobre cómo esta combinación de soluciones energéticas ayuda a avanzar hacia la carbono neutralidad y podrán visitar la planta HIF Haru Oni y conocer en terreno el proceso de producción de esta gasolina sintética.

    Esta alianza demuestra que la transición energética debe explorar todos los caminos para reducir la huella de carbono, aprovechando las diversas fuentes de energías limpias con las que cuenta Chile.

    Lee también:

    Más sobre:Hub SustentabilidadHaru OniMittaHif GlobalToyotaRuta Ceroe-CombustiblesElectromobilidadMotores eléctricosColaboración

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    De Van Gogh a Nona Fernández: los estrenos de Centro GAM para 2026

    Carabinera en riesgo vital tras sufrir quemaduras en incendio de Concepción: auxiliaba a familiares en la evacuación

    Boric y Kast entregan declaración conjunta desde La Moneda tras cita por megaincendio en Biobío y Ñuble

    Lirquén, Ránquil: las cinco localidades más afectadas por los incendios forestales en Biobío y Ñuble

    Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy: “Olmué ha cambiado porque la gestión de medios es distinta”

    Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Servicios

    Rating del domingo 18 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 18 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa los resultados de selección a universidades para la Admisión 2026

    Revisa los resultados de selección a universidades para la Admisión 2026

    Cómo donar a los damnificados por incendios: las cuentas de organizaciones que reciben ayuda

    Cómo donar a los damnificados por incendios: las cuentas de organizaciones que reciben ayuda

    Carabinera en riesgo vital tras sufrir quemaduras en incendio de Concepción: auxiliaba a familiares en la evacuación
    Chile

    Carabinera en riesgo vital tras sufrir quemaduras en incendio de Concepción: auxiliaba a familiares en la evacuación

    Boric y Kast entregan declaración conjunta desde La Moneda tras cita por megaincendio en Biobío y Ñuble

    Rating del domingo 18 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg
    Negocios

    Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg

    Daniel Mas salta desde la CPC a encabezar el Ministerio de Economía

    Los detalles de Centro Puntamar, el proyecto de Urenda, Said y Bolocco en Hotel Punta Piqueros

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales
    Tendencias

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Por qué Guatemala declaró estado de sitio y cómo se relaciona con el asesinato de 8 policías

    Juan Martín Lucero ya está en Chile para ser el nuevo delantero de la U: “Vamos a afinar unos detalles; estoy contento”
    El Deportivo

    Juan Martín Lucero ya está en Chile para ser el nuevo delantero de la U: “Vamos a afinar unos detalles; estoy contento”

    Kylian Mbappé rompe el silencio en el Real Madrid: aborda el llanto de Vinícius y explica su conflicto con Xabi Alonso

    Christian Garin: “Sé que soy un poco cerrado y tímido, pero hoy sí siento el cariño de la gente y eso me da ánimo”

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    De Van Gogh a Nona Fernández: los estrenos de Centro GAM para 2026
    Cultura y entretención

    De Van Gogh a Nona Fernández: los estrenos de Centro GAM para 2026

    Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy: “Olmué ha cambiado porque la gestión de medios es distinta”

    De la pantalla a las cuerdas: llega concierto Studio Ghibli Sinfónico a CA660

    El Kremlin revela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza
    Mundo

    El Kremlin revela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza

    Trump advierte a Noruega que no se siente obligado a “pensar puramente en la paz” tras no recibir el Nobel

    “Es un accidente muy difícil de explicar”: Lo que se sabe de la peor tragedia ferroviaria en España desde 2013

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”