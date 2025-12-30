SUSCRÍBETE POR $1100
    TECHO-Chile reconoció a Sodimac y a su gerente general por el apoyo para que miles de familias tengan un hogar

     

    En el marco de su Encuentro de Fin de Año, TECHO-Chile entregó a Sodimac y a su gerente general reconocimientos por su aporte para que miles de familias a lo largo del país cumplan el sueño de tener una vivienda adecuada.

    Durante la jornada, se destacó a Sodimac como aliado histórico de TECHO-Chile por 17 años y, de manera particular, a su gerente general, Eduardo Mizón, quien recibió una distinción especial a la trayectoria.

    “Agradecemos a TECHO-Chile por estos reconocimientos, un gran aliado nuestro por muchos años. Compartimos el significado profundo que tiene el hogar y la habitabilidad, en el propósito común de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que más lo necesitan”, destacó Eduardo Mizón.

    Por su parte, el director ejecutivo de TECHO-Chile, Gonzalo Rodríguez, señaló: “Para TECHO, es un honor trabajar junto a Sodimac, un aliado clave en la construcción de hogares y oportunidades para miles de familias en situación de vulnerabilidad. Agradecemos especialmente a Eduardo por su apoyo y compromiso durante todos estos años. Gracias por todo lo construido, y por seguir siendo parte de este camino”.

    Sodimac aporta a la Inmobiliaria Social de TECHO-Chile, organización que recientemente inauguró el proyecto de vivienda definitiva número 101. Este esfuerzo conjunto ha permitido también ir en apoyo de familias afectadas por emergencias, además de aunar esfuerzos en todas las campañas nacionales de TECHO.

