WeBook: Lanzan plataforma al estilo Netflix para la venta e impresión de libros y con una menor huella de carbono

Un grupo de amigos amantes de los libros y de amplia experiencia en la industria de impresión e editorial, lanzaron WeBook, la primera plataforma que busca democratizar la impresión y venta de libros en Chile. La plataforma tipo “Netflix”, pero de libros; ya cuenta con más de 30.000 títulos a la venta, 650 casas editoriales, 180 auto publicaciones.

WeBook permite imprimir a pequeña y gran escala, todo tipo de obras eliminando intermediarios que en la actualidad no agregan valor al proceso. Con la ventaja de que el autor puede percibir un mayor porcentaje de ganancias por su obra.

Por más de 15 años, Alfred East fue parte de la industria gráfica, imprimiendo hitos como The Clinic, productos Televisa, DF, catálogos del retail, textos de estudios, editoriales, entre otras grandes producciones gráficas. Y, el mismo día del estallido social, junto a sus socias Antonia y Mariana Valdés, idearon la creación de una plataforma que permitiera materializar el sueño de un escritor en potencia y “lanzar un libro”, esto a través de una plataforma amigable, democrática y sostenible.

“La bautizamos WeBook porque la idea era juntar la demanda de impresión para bajar los costos. Por otra parte, existe un mercado de lectores en Chile que compra a través de las grandes plataformas y trae libros desde China y España, que no están disponibles acá, y además del costo y la demora, generan una enorme huella de carbono en el trayecto. Finalmente, está la gran cantidad de libros que no se venden en las grandes librerías y quedan alojados en bodegas, pudiendo mantenerse en una vitrina virtual a través de este tipo de plataformas”, sostiene Alfred East.

En Chile no existía un “market place” para aquellos libros que no venían precedidos de autores de renombre. Webook además se presenta como una alternativa sostenible para aquellos escritores de Best Seller sensibles ante la necesidad de preservar el medio ambiente: Se imprime la cantidad que se va a leer y acorta las emisiones de gases generados por los traslados. Así, Antonia, asegura que existen autores chilenos que durante años han impreso en China y el costo se ha elevado de forma sostenida, pudiendo hacerlo en Chile, de manera escalada y de acuerdo a la demanda local.

WeBook ofrece una amplia modalidad de servicios editoriales, desde vender de forma directa, libros físicos, diseñarlos, personalizarlos e imprimirlos a escala e insertarlos en un mercado activo a partir de 1 unidad.

Esta nueva plataforma ofrece despacho a domicilio a todo el país y también cuenta con un punto de retiro en la comuna de Vitacura.