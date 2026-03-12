SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    Cargadores gratis y una experiencia de audio inmersivo en Lollapalooza Chile

    La firma china Anker y su línea de sonido Soundcore preparan puntos de carga para teléfonos en el mayor festival de Santiago y otras experiencias inmersivas para los asistentes.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Cargadores gratis y una experiencia de audio inmersivo en Lollapalooza Chile

    Las jornadas de festivales masivos como Lollapalooza Chile implican más de diez horas de música en vivo por día y tránsito constante por el Parque O’Higgins. En ese contexto, hacer coincidir la autonomía de los celulares con los momentos de descanso se ha vuelto parte de la logística de los asistentes.

    Para la edición de este fin de semana de Lollapalooza Chile 2026, la marca china Anker y su línea de audio Soundcore anunciaron una serie de intervenciones enfocadas en estas necesidades prácticas del público.

    En la zona general del evento, la firma instalará un espacio inmersivo inspirado en un viaje espacial. El propósito de esta estructura es crear un ambiente controlado, generando un contraste con la alta emisión de decibeles de los escenarios, para que el público pueda probar la tecnología de los nuevos audífonos Soundcore Space One Pro.

    La instalación busca demostrar en terreno el sistema de cancelación activa de ruido (ANC) adaptativa de los auriculares.

    Cargadores gratis y una experiencia de audio inmersivo en Lollapalooza Chile

    En cuanto a sus especificaciones técnicas, el modelo cuenta con drivers dinámicos de 40 mm orientados a entregar audio de alta fidelidad, un diseño plegable para facilitar su transporte y un sistema de carga rápida. Su autonomía alcanza hasta 40 horas de uso continuo con la cancelación de ruido activada y 60 horas sin ella.

    ¿Y Anker?

    A la par de la exhibición de la línea Soundcore, Anker abordará uno de los requerimientos más habituales en eventos de gran magnitud: la duración de la batería de los teléfonos celulares, fundamentales para el uso de pases digitales, mensajería entre los asistentes y, claro, el registro de los shows.

    Para ello, la marca habilitará 40 puntos de carga gratuita distribuidos en el Parque O’Higgins.

    Estas zonas estarán equipadas con cargadores propios de la compañía (la marca Anker es reconocida principalmente por sus accesorios de carga confiables y de alta calidad para dispositivos móviles), permitiendo al público conectar sus dispositivos para mantenerse operativos durante todo el fin de semana.

    “En Anker creemos que la tecnología debe acompañar los mejores momentos de las personas. Estar presentes en Lollapalooza nos permite acercar nuestras soluciones de energía y audio a miles de asistentes que quieren disfrutar la música sin interrupciones”, señaló Tomás Li, representante de Anker, sobre el despliegue técnico que tendrán durante los tres días de festival.

    Con esta activación, la firma busca consolidar la presencia de su ecosistema de productos -que incluye soluciones de carga, baterías portátiles y dispositivos de audio- en el contexto de la música en vivo y el entretenimiento masivo en la región.

    Lee también:

    Más sobre:LollapaloozaAnkerSoundcoreLollapalooza Chile 2026Lollapalooza ChileParque O'HigginsSoundcore Space One ProANCAudioCargadoresAutonomíaTecnología

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    De vestimentas estrafalarias a pedidos de selfies: el lado B del cambio de mando

    Señales, gestos y simbolismos del cambio de mando entre Boric y Kast

    Encuentran golpeado a exconvencional Rodrigo Rojas Vade a un costado de la Ruta 78: está en riesgo vital

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 12 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 12 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    De vestimentas estrafalarias a pedidos de selfies: el lado B del cambio de mando
    Chile

    De vestimentas estrafalarias a pedidos de selfies: el lado B del cambio de mando

    Señales, gestos y simbolismos del cambio de mando entre Boric y Kast

    Encuentran golpeado a exconvencional Rodrigo Rojas Vade a un costado de la Ruta 78: está en riesgo vital

    Kast se estrena con decretos para auditar los recursos fiscales y destrabar proyectos de inversión por US$16.300 millones
    Negocios

    Kast se estrena con decretos para auditar los recursos fiscales y destrabar proyectos de inversión por US$16.300 millones

    José Ramón Valente y promesas económicas de Kast: “Todo se veía un poco más fácil en diciembre de lo que se ve ahora”

    Ministerio de Hacienda prepara batería de medidas económicas para los próximos días

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos
    Tendencias

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    “Los chilenos quisieron jugar con el reloj”: en Colombia festinan con la eliminación de O’Higgins de la Copa Liberadores
    El Deportivo

    “Los chilenos quisieron jugar con el reloj”: en Colombia festinan con la eliminación de O’Higgins de la Copa Liberadores

    ¿Puede volver Gustavo Álvarez a la U? Director de Azul Azul aborda la búsqueda de técnico tras el despido de Paqui Meneghini

    ¿De qué equipo es hincha el Presidente José Antonio Kast?

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Joaquina, la artista venezolana revelación que llega a Lollapalooza: “Lo único que anhelo es la paz de mi gente”
    Cultura y entretención

    Joaquina, la artista venezolana revelación que llega a Lollapalooza: “Lo único que anhelo es la paz de mi gente”

    AC/DC atronador, épico y con rock de alto voltaje en su masivo regreso a Chile

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”

    Italia denuncia un ataque contra una de sus bases militares en el norte de Irak
    Mundo

    Italia denuncia un ataque contra una de sus bases militares en el norte de Irak

    Una nueva oleada de ataques israelíes en Líbano deja al menos 22 muertos y 52 heridos

    El tensionado vecindario regional que recibe a José Antonio Kast

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”
    Paula

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres