Las jornadas de festivales masivos como Lollapalooza Chile implican más de diez horas de música en vivo por día y tránsito constante por el Parque O’Higgins. En ese contexto, hacer coincidir la autonomía de los celulares con los momentos de descanso se ha vuelto parte de la logística de los asistentes.

Para la edición de este fin de semana de Lollapalooza Chile 2026, la marca china Anker y su línea de audio Soundcore anunciaron una serie de intervenciones enfocadas en estas necesidades prácticas del público.

En la zona general del evento, la firma instalará un espacio inmersivo inspirado en un viaje espacial. El propósito de esta estructura es crear un ambiente controlado, generando un contraste con la alta emisión de decibeles de los escenarios, para que el público pueda probar la tecnología de los nuevos audífonos Soundcore Space One Pro.

La instalación busca demostrar en terreno el sistema de cancelación activa de ruido (ANC) adaptativa de los auriculares.

Cargadores gratis y una experiencia de audio inmersivo en Lollapalooza Chile

En cuanto a sus especificaciones técnicas, el modelo cuenta con drivers dinámicos de 40 mm orientados a entregar audio de alta fidelidad, un diseño plegable para facilitar su transporte y un sistema de carga rápida . Su autonomía alcanza hasta 40 horas de uso continuo con la cancelación de ruido activada y 60 horas sin ella.

¿Y Anker?

A la par de la exhibición de la línea Soundcore, Anker abordará uno de los requerimientos más habituales en eventos de gran magnitud: la duración de la batería de los teléfonos celulares, fundamentales para el uso de pases digitales, mensajería entre los asistentes y, claro, el registro de los shows.

Para ello, la marca habilitará 40 puntos de carga gratuita distribuidos en el Parque O’Higgins .

Estas zonas estarán equipadas con cargadores propios de la compañía (la marca Anker es reconocida principalmente por sus accesorios de carga confiables y de alta calidad para dispositivos móviles), permitiendo al público conectar sus dispositivos para mantenerse operativos durante todo el fin de semana.

“En Anker creemos que la tecnología debe acompañar los mejores momentos de las personas. Estar presentes en Lollapalooza nos permite acercar nuestras soluciones de energía y audio a miles de asistentes que quieren disfrutar la música sin interrupciones”, señaló Tomás Li, representante de Anker, sobre el despliegue técnico que tendrán durante los tres días de festival.

Con esta activación, la firma busca consolidar la presencia de su ecosistema de productos -que incluye soluciones de carga, baterías portátiles y dispositivos de audio- en el contexto de la música en vivo y el entretenimiento masivo en la región.