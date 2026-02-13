El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero

Sony no se guardó nada. En su primer State of Play de 2026, la compañía japonesa decidió mostrar sus fichas con una presentación de más de 60 minutos cargada de nostalgia, fechas de lanzamiento y expansiones para algunos de sus títulos más esperados.

Desde el regreso de voces icónicas hasta sorpresas disponibles desde hoy mismo, aquí repasamos los anuncios más importantes que marcaron la transmisión de PlayStation.

La nostalgia golpea fuerte: God of War

Sin duda, el anuncio que se robó la película fue el doble golpe de Santa Monica Studio.

Confirmando los rumores que venían circulando hace meses, el estudio oficializó el desarrollo del remake de la trilogía original de God of War.

¿El detalle que llamó la atención? Se confirmó el regreso de T. C. Carson, la voz original de Kratos en inglés, para volver a interpretar al fantasma de Esparta en su época más iracunda.

Pero eso no fue todo. Para amenizar la espera, se anunció y lanzó de inmediato God of War: Sons of Sparta, un título en 2D de corte clásico que narra los orígenes de Kratos antes de convertirse en el Dios de la Guerra.

El juego ya está disponible en la PS Store.

Death Stranding 2: On the Beach rompe la exclusividad

Death Stranding 2: On the Beach

Hideo Kojima sigue expandiendo sus horizontes y Death Stranding 2: On the Beach, la secuela de su aclamado título de “Strand Game”, confirmó su fecha de llegada a PC para el próximo 19 de marzo.

La preventa ya está habilitada tanto en Steam como en Epic Games Store.

Además, se detalló que esta versión incorporará nuevas funciones y modos de juego inéditos, los cuales también llegarán a los usuarios de PlayStation 5 mediante una actualización gratuita el mismo día del lanzamiento.

Control Resonant: la locura de Remedy

Remedy Entertainment volvió a demostrar por qué son los maestros de la atmósfera y las físicas extrañas. El nuevo tráiler de gameplay de Control Resonant mostró cómo las armas que cambian de forma serán fundamentales para resolver puzles y combatir.

El video profundizó en la navegación a través de anomalías gravitacionales, prometiendo que la Oldest House será más laberíntica y peligrosa que nunca.

Ghost of Yotei recibe su modo “Legends”

Ghost of Yotei

Siguiendo la exitosa fórmula de su predecesor, Ghost of Yotei recibirá su propia variante multijugador.

Bajo el nombre de Ghost of Yotei Legends, esta actualización cooperativa permitirá a los jugadores enfrentarse a oleadas de enemigos con una fuerte carga sobrenatural.

Lo mejor es que no habrá que esperar mucho ni pagar extra: llegará como parte de la actualización 1.5, totalmente gratis, el próximo 10 de marzo.

Bungie y Housemarque definen sus fechas

Finalmente, el evento cerró con novedades de dos estudios adquiridos por Sony en los últimos años: