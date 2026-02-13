SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero

    En una transmisión de poco más de una hora, Sony reveló el futuro de PS5 con sorpresas mayúsculas: el remake de la trilogía original de God of War, la llegada de Death Stranding 2 a PC y un nuevo vistazo a lo próximo de Remedy y Bungie.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero

    Sony no se guardó nada. En su primer State of Play de 2026, la compañía japonesa decidió mostrar sus fichas con una presentación de más de 60 minutos cargada de nostalgia, fechas de lanzamiento y expansiones para algunos de sus títulos más esperados.

    Desde el regreso de voces icónicas hasta sorpresas disponibles desde hoy mismo, aquí repasamos los anuncios más importantes que marcaron la transmisión de PlayStation.

    La nostalgia golpea fuerte: God of War

    Sin duda, el anuncio que se robó la película fue el doble golpe de Santa Monica Studio.

    Confirmando los rumores que venían circulando hace meses, el estudio oficializó el desarrollo del remake de la trilogía original de God of War.

    ¿El detalle que llamó la atención? Se confirmó el regreso de T. C. Carson, la voz original de Kratos en inglés, para volver a interpretar al fantasma de Esparta en su época más iracunda.

    Pero eso no fue todo. Para amenizar la espera, se anunció y lanzó de inmediato God of War: Sons of Sparta, un título en 2D de corte clásico que narra los orígenes de Kratos antes de convertirse en el Dios de la Guerra.

    El juego ya está disponible en la PS Store.

    Death Stranding 2: On the Beach rompe la exclusividad

    Death Stranding 2: On the Beach

    Hideo Kojima sigue expandiendo sus horizontes y Death Stranding 2: On the Beach, la secuela de su aclamado título de “Strand Game”, confirmó su fecha de llegada a PC para el próximo 19 de marzo.

    La preventa ya está habilitada tanto en Steam como en Epic Games Store.

    Además, se detalló que esta versión incorporará nuevas funciones y modos de juego inéditos, los cuales también llegarán a los usuarios de PlayStation 5 mediante una actualización gratuita el mismo día del lanzamiento.

    Control Resonant: la locura de Remedy

    Remedy Entertainment volvió a demostrar por qué son los maestros de la atmósfera y las físicas extrañas. El nuevo tráiler de gameplay de Control Resonant mostró cómo las armas que cambian de forma serán fundamentales para resolver puzles y combatir.

    El video profundizó en la navegación a través de anomalías gravitacionales, prometiendo que la Oldest House será más laberíntica y peligrosa que nunca.

    Ghost of Yotei recibe su modo “Legends”

    Ghost of Yotei

    Siguiendo la exitosa fórmula de su predecesor, Ghost of Yotei recibirá su propia variante multijugador.

    Bajo el nombre de Ghost of Yotei Legends, esta actualización cooperativa permitirá a los jugadores enfrentarse a oleadas de enemigos con una fuerte carga sobrenatural.

    Lo mejor es que no habrá que esperar mucho ni pagar extra: llegará como parte de la actualización 1.5, totalmente gratis, el próximo 10 de marzo.

    Bungie y Housemarque definen sus fechas

    Finalmente, el evento cerró con novedades de dos estudios adquiridos por Sony en los últimos años:

    • Marathon: el extraction shooter de Bungie tendrá un “Open Server Slam” el 26 de febrero. Los suscriptores de PlayStation Plus en PS5 tendrán acceso a contenido exclusivo, incluyendo un paquete de equipo y cosméticos (insignia y estandarte) que se podrán transferir a la versión final del juego.
    • Saros: Housemarque (Returnal) reveló la fecha de lanzamiento de su nuevo shooter de ciencia ficción: 30 de abril. El juego mostró su sistema de personalización de armaduras y una mecánica de “modificadores de riesgo” que permitirá a los jugadores ajustar la dificultad y los peligros del mundo de Carcosa.

    Lee también:

    Más sobre:God of War: Sons of SpartaPlayStation 5State of PlayVideojuegosGamingConsolasDeath Stranding 2: On the BeachHideo KojimaControl ResonantGhost of Yotei LegendsGhost of YoteiMarathonSarosTecnologíaSonyRemedy EntertainmentDeath Stranding 2T. C. CarsonKratosGod of WarSanta Monica StudioGhost of Yotei Legends multijugadorKratos voz originalactualización PlayStation 5lanzamiento PlayStation

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senapred declara alerta roja en Pudahuel por incendio forestal en sector El Noviciado

    Senapred solicita evacuación de sector de Limache debido a incendio forestal y declaran alerta roja comunal

    Incendios forestales en Región de Valparaíso: evacuan sectores de Limache y Concón y combaten llamas en Viña del Mar

    Alcaldesa de Lo Espejo se reúne con ministro Cordero: confirmó nuevas amenazas

    Herencia fiscal de Boric: Déficit estructural en 2025 supera todos los pronósticos y cierra en 3,6% del PIB

    Pingüino de Humboldt es declarado Monumento Natural

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    Senapred declara alerta roja en Pudahuel por incendio forestal en sector El Noviciado
    Chile

    Senapred declara alerta roja en Pudahuel por incendio forestal en sector El Noviciado

    Senapred solicita evacuación de sector de Limache debido a incendio forestal y declaran alerta roja comunal

    Incendios forestales en Región de Valparaíso: evacuan sectores de Limache y Concón y combaten llamas en Viña del Mar

    Herencia fiscal de Boric: Déficit estructural en 2025 supera todos los pronósticos y cierra en 3,6% del PIB
    Negocios

    Herencia fiscal de Boric: Déficit estructural en 2025 supera todos los pronósticos y cierra en 3,6% del PIB

    Corte Suprema zanja disputa por término anticipado de contratos de arriendo entre locatarios y centros comerciales

    Bolsa de Santiago extiende su corrección y completa tres semanas de retrocesos

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida
    Tendencias

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición

    Qué significa para el clima la “mayor desregulación de la historia” anunciada por Trump

    En vivo: la U y Paqui Meneghini buscan salir de la crisis ante un complicado Palestino
    El Deportivo

    En vivo: la U y Paqui Meneghini buscan salir de la crisis ante un complicado Palestino

    Objetivo Mundial: la nómina de los Diablos para las Qualifiers Santiago 2026

    Lucas Cepeda tiene su primera titularidad en un Elche que todavía no suma triunfos en 2026

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero
    Tecnología

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    Wim Wenders separa actualidad y cine en el Festival de Berlín: “Tenemos que mantenernos al margen de la política”
    Cultura y entretención

    Wim Wenders separa actualidad y cine en el Festival de Berlín: “Tenemos que mantenernos al margen de la política”

    Tini en Chile: tres horas de baile entre glitter y nostalgia

    Diez años sin películas de Gore Verbinski: el director de Piratas del Caribe rompe la sequía con nuevo filme

    Investigación acusa a Israel de usar supuestas armas para “evaporar” a miles de palestinos
    Mundo

    Investigación acusa a Israel de usar supuestas armas para “evaporar” a miles de palestinos

    Donald Trump anuncia que visitará pronto Venezuela: “Aún no hemos definido cuándo, pero lo haré”

    La actividad de Elon Musk en redes sociales revelaría una creciente obsesión con la supremacía blanca

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York