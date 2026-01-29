SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    Apretar los dientes es un hábito involuntario y más común de lo que parece. Especialistas explican por qué ocurre y cómo identificarlo.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas. Foto: Gemini

    Apretar o rechinar los dientes es un hábito mucho más común de lo que parece y, en la mayoría de los casos, ocurre sin que la persona lo note.

    Ya sea durante el día o mientras se duerme, este comportamiento involuntario, conocido como bruxismo, puede pasar desapercibido hasta que comienzan a aparecer molestias o daños en la boca.

    En un artículo publicado en The Conversation, los especialistas Arosha Weerakon, profesora y dentista general de la Universidad de Queensland, y Amit Arora, profesor de Salud Pública de la Universidad de Western Sydney, proponen tres preguntas simples que pueden servir como señal de alerta.

    Al menos una vez a la semana, usted:

    • ¿Siente dolor en la sien, la cara, la mandíbula o cerca de la oreja?
    • ¿Tiene dolor al abrir la boca o masticar?
    • ¿Sientes que tu mandíbula se traba, hace clic o se queda atascada?

    Si la respuesta es afirmativa, seguramente es que tienes bruxismo.

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas. Foto: iStock.

    Este comportamiento es completamente involuntario. Al hacerlo, los músculos masticatorios se activan de manera inconsciente, empujando la mandíbula inferior y ejerciendo presión sobre los dientes.

    Los autores señalan que casi una de cada seis personas rechina los dientes mientras duerme y una de cada cuatro lo hace estando despierta.

    En el caso del bruxismo nocturno, el ruido característico del rechinamiento suele ser advertido por quienes comparten la cama.

    Consecuencias del bruxismo

    En general, apretar o rechinar los dientes de forma leve y ocasional no representa un problema grave.

    Sin embargo, cuando ocurre con frecuencia o con mucha fuerza, puede provocar desgaste dental, fisuras o fracturas en los dientes, además de afectar las articulaciones de la mandíbula y los músculos.

    También puede contribuir a dolores de cabeza tensionales, molestias en el oído e incluso a la interrupción del sueño.

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    Causas del bruxismo

    Las causas del bruxismo suelen ser múltiples. Estrés, ansiedad y depresión son factores frecuentes, al igual que el consumo elevado de cafeína, alcohol o nicotina.

    Algunos medicamentos, especialmente aquellos utilizados para tratar trastornos psiquiátricos, también pueden aumentar el riesgo.

    A esto se suman los problemas del sueño, incluidas las interrupciones nocturnas y la apnea del sueño, una condición que reduce el oxígeno durante la noche y activa respuestas de estrés en el organismo.

    Los especialistas explican que el diagnóstico suele comenzar en la consulta dental, donde se revisa el estado de los dientes y se pregunta por dolores de mandíbula, cefaleas o dificultades para masticar.

    El tratamiento puede incluir férulas nocturnas, fisioterapia o analgésicos, aunque estos abordan principalmente las consecuencias del bruxismo.

    Por eso, concluyen, también es clave pensar en las causas de fondo.

    Reducir el estrés, mejorar los hábitos de sueño y limitar el consumo de estimulantes como la cafeína pueden marcar una diferencia importante.

    Lee también:

    Más sobre:BruxismoDientesSaludApretar los dientesOdontologíaBienestarDolorMasticarApretarCienciaTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Accidente aéreo en Colombia deja 15 fallecidos: entre ellos un congresista

    El tejido del corazón podría regenerarse tras un infarto, según un nuevo estudio

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    La evolución de Lorde en cinco canciones esenciales

    Queman dos buses en Pudahuel en aniversario de muerte de barrista de Colo Colo atropellado por Carabineros

    Bomberos rescata a nueve personas extraviadas en el cerro Manquehue

    Lo más leído

    1.
    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 29 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 29 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League

    Temblor hoy, jueves 29 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, jueves 29 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Queman dos buses en Pudahuel en aniversario de muerte de barrista de Colo Colo atropellado por Carabineros

    Bomberos rescata a nueve personas extraviadas en el cerro Manquehue

    La Fed mantiene la tasa, ve un crecimiento “sólido” de la economía pero una inflación “elevada”
    Negocios

    La Fed mantiene la tasa, ve un crecimiento “sólido” de la economía pero una inflación “elevada”

    Los nudos que enredaron el avance del proyecto de sala cuna

    Dos cartas que barajan para la Subsecretaría de Telecomunicaciones del nuevo gobierno de Kast

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas
    Tendencias

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    El tejido del corazón podría regenerarse tras un infarto, según un nuevo estudio

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    Gonzalo Tapia le gana el duelo de chilenos a Erick Pulgar en el arranque del Brasileirao 2026
    El Deportivo

    Gonzalo Tapia le gana el duelo de chilenos a Erick Pulgar en el arranque del Brasileirao 2026

    Esteban Pavez dispara contra Fernando Ortiz tras su salida de Colo Colo: “La verdad, creo que no le gusto, nunca le gusté”

    Con asistencia de Vicente Pizarro y un golazo de Di María: el Rosario Central de Almirón baja a Racing en Avellaneda

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    La evolución de Lorde en cinco canciones esenciales
    Cultura y entretención

    La evolución de Lorde en cinco canciones esenciales

    The Hives en Chile: “Tenemos que robarle algunos fanáticos a My Chemical Romance”

    “Tiene mucho más que ofrecer que un refrito de reggaetón viejito”: Sinaka es reconocido por el medio Pitchfork

    Accidente aéreo en Colombia deja 15 fallecidos: entre ellos un congresista
    Mundo

    Accidente aéreo en Colombia deja 15 fallecidos: entre ellos un congresista

    Informes de inteligencia de EE.UU. cuestionan la total cooperación de Delcy Rodríguez con la administración Trump

    Tras nueva amenaza de Trump a Irán: China advierte en la ONU sobre los efectos de un “aventurerismo militar” en la zona

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó