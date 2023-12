5 discos para acompañar la Navidad

Dicen que en inglés, a las melodías repetitivas que se quedan “pegadas” en la cabeza se les llama “earworms”. Y Navidad es una época donde las canciones, en forma de recuerdos, se graban como parásitos en el oído.

Acá, un puñado de álbumes y singles para invocar el espíritu navideño.

A Charlie Brown Christmas, de Vince Guaraldi Trio

Este clásico de todos los tiempos es un soundtrack impresionante, aparecido al alero del primer especial televisivo que llevó a la pantalla chica la tira cómica Peanuts, creada por Charles M. Schulz en 1950 con Carlitos, Snoopy y también Sally, Woodstock y Linus.

Son nueve conmovedoras canciones del pianista Vince Guaraldi, que incluyen algunos estándares del jazz como Christmas time is here o Linus and Lucy, “un tema que Guaraldi escribió muy rápido”, según contó a Culto en 2019 el baterista y por entonces único músico sobreviviente del Trio, Jerry Granelli (falleció en 2021).

Cuando A Charlie Brown Christmas fue editado en diciembre de 1965, se convirtió en el primer acercamiento al jazz para varias generaciones. “Este álbum fue un éxito instantáneo con la gente que vio el especial, pero luego fue creciendo todavía más con el transcurso de los años”, comentó el fallecido músico. “Crecía y crecía más, y ahora es uno de los discos más vendidos de la historia”.

Cuatro villancicos chilenos, de Ángel Parra

A los 15 años, Luis Ángel Cereceda Parra grabó un breve EP en guitarra y voz llamado Cuatro villancicos chilenos. “Yo era un aprendiz de Violeta -recordaría el músico sobre su infancia-. Ella me enseñó a leer, a escribir, a sumar, a restar… Nunca me sentí artista. Descubrí la palabra artista mucho después. Es algo que pasa por trabajar, por aprender, por ser servicial, por ayudar a los más viejos, para construir algo”.

Concebido en su breve paso por el Liceo Enrique Molina de Concepción, el álbum incluye dos de sus primeras composiciones y el acompañamiento del grupo escolar Los Norteños, antes de iniciar sus años de formación en Europa y la legendaria sociedad musical con su hermana Isabel.

Villancicos, de Cecilia Echenique

Casi dos décadas después de fraguar una aplaudida carrera artística de la mano de Mazapán, en 1998 Cecilia Echenique se unió a las filas del sello Universal y trabajó en un disco de corte tradicional. Se llamó Villancicos e incluyó a los músicos de Congreso, Hugo Pirovich en percusiones y Raúl Aliaga en marimba y percusiones, además del bajo de Pablo Lecaros y hasta un coro infantil.

Con la producción musical acreditada a Jaime de Aguirre, el álbum fue una forma de conectar con los inicios de la intérprete en la música de inspiración religiosa, y sus estudios de música barroca en Inglaterra, o la experiencia que tuvo al formar un grupo barroco en la Universidad de Princeton en Estados Unidos.

A jolly Christmas from Frank Sinatra, de Frank Sinatra

Antes de grabar juntos, “El Rey” Elvis Presley y “La Voz” Frank Sinatra se enfrentaron en una fría Navidad boreal.

“El rock and roll huele a falsedad, está cantado y escrito en su mayor parte por matones cretinos (...) es la forma más brutal, fea, desesperada y viciosa de expresión que he tenido la desgracia de escuchar”, encendió los ánimos Sinatra entrevistado en 1957. Ese mismo año apareció su primer disco de villancicos, acaso la respuesta más conservadora a la radical apuesta de su rival, Elvis’ Christmas album.

Respetuoso de la tradición, con el portentoso coro de The Ralph Brewster Singers y una orquesta de época conducida por Gordon Jenkins, A jolly Christmas from Frank Sinatra acabó configurando la banda sonora de los Estados Unidos de Eisenhower.

Last Christmas, de Wham!

En el documental dirigido por Chris Smith y disponible en Netflix, Wham!, George Michael y Andrew Ridgeley cuentan de primera mano los entretelones de su sencillo navideño de 1984, el mismo agitado año de Wake me up before you go-go, Careless whisper, Freedom y Everything she wants.

Habla Andrew: “Un domingo en la casa de sus padres, veíamos un partido de fútbol en la tele”.

“No había nadie, excepto Andrew y yo”, recuerda George. “Yog se sentó de golpe y dijo ‘tengo que ir arriba. Tengo una idea’”. “Y la escribí en un portaestudio de cuatro pistas. Bajé las escaleras y le dije a Andrew, ¡lo tengo! Tendremos cuatro números uno este año. Y un número uno navideño. Lo acabo de escribir. Se lo mostré y dijo ‘mierda, sí, eso es’”.

Convencidos del éxito arrollador de Last Christmas, filmaron un coqueto videoclip en Saas-Fee, en unos nevados Alpes suizos. Sabían que llegaría al número uno, pero la lucha contra la hambruna en Etiopía impulsó las ventas de otra canción navideña publicada poco después. Wham!, eso sí, tendría su momento y alcanzaría el anhelado número uno varios años después, pero esa es otra historia.

