Falta una semana para comenzar las celebraciones de Fiestas Patrias. La capital ya se prepara para recibir a los santiaguinos en las fondas, pero, ¿cómo estará el tiempo en Santiago para los días de celebración y descanso?

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en lo que queda de esta semana en la Región Metropolitana habrá temperaturas agradables y tiempo estable.

Y aunque todavía quedan varios días para los feriados, los meteorólogos ya tienen una idea sobre cómo podría estar el tiempo.

De acuerdo al pronóstico de Meteored, la semana del 15 al 21 de septiembre comenzará con un ambiente agradable, temperaturas entre los 23 a 24 °C y cielos despejados. No obstante, desde el miércoles 17 en adelante, el tiempo podría cambiar el escenario completamente.

Adelantan el pronóstico en Santiago para Fiestas Patrias: podría caer lluvia. Foto: ATON.

Cómo estará el tiempo en Santiago durante las Fiestas Patrias

El lunes 15 y martes 16 de septiembre, el tiempo estará estable. Según la proyección de Meteored, ambos días rondarían los 24 °C de máxima, y el cielo estaría parcial o completamente despejado.

El miércoles 17 —un día antes del inicio de las Fiestas Patrias—, las temperaturas comenzarían a declinar . Para ese día, se esperan 17 °C de máxima y 9 °C de mínima. Además, el cielo comenzaría a cubrirse de nubes.

Lo anterior se trata de temperaturas normales para la temporada.

Sin embargo, entre el 18 y 20 de septiembre ingresaría a la zona central un sistema frontal que podría dejar precipitaciones justo durante las celebraciones.

El jueves 18, la máxima se mantendría en 17 °C sin precipitaciones. Pero el viernes 19, el modelo de Meteored indica un 50% de probabilidad de lluvia . Estas serían de carácter débil, y se concentrarían entre la noche del viernes y la mañana del sábado 20.

Es decir, podría llover en Fiestas Patrias, pero solo levemente, a través de chubascos aislados.