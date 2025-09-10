SUSCRÍBETE
En qué comunas de Santiago habrá hasta 28 °C este jueves “de verano”

Una dorsal cálida provocará un aumento temporal de las temperaturas en Santiago y traerá un episodio de calor similar al verano. Algunas comunas de la Región Metropolitana serán más afectadas que otras.

Nicole Iporre 
Nicole Iporre
En qué comunas de Santiago habrá hasta 28 °C este jueves “de verano”. Foto: ATON.

La presencia de una dorsal cálida aumentará la temperatura en Santiago los próximos días, según el tiempo. Los meteorólogos avisaron que se tratará de un episodio parecido al verano, pero temporal.

El calor se concentrará entre el jueves 11 y viernes 12 de septiembre, jornadas que rondarán máximas de 25 °C hacia arriba.

Y aunque toda la Región Metropolitana tendría altas temperaturas, en algunos sectores será más intenso que en otros.

En qué comunas de Santiago habrá hasta 28 °C este jueves “de verano”. Foto: ATON.

En qué comunas de Santiago hará más calor el jueves y viernes

Según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las comunas que serán más afectadas por el calor de la dorsal cálida, y que podrían llegar hasta una máxima de 28 °C, son las que están ubicadas hacia el norte de la Región Metropolitana.

Colina, Tiltil y Lampa serían las comunas donde se registrará la mayor temperatura de este evento.

El sector oriente, poniente, centro de Santiago y San José de Maipo también registrarán al menos 27 °C el jueves.

Después le sigue Curacaví y Melipilla, donde se estima que las máximas llegarán a los 26 °C, mientras que las comunas al sur de la capital se mantendrán en los 25 °C.

En qué comunas de Santiago habrá hasta 28 °C este jueves “de verano”. Foto: ATON.

Eso sí, las madrugadas todavía continuarán frías, aunque durante la tarde haga más calor: se estima que estén entre los 6 y 7 °C en toda la RM.

De acuerdo a Meteored, el calor se concentrará el día jueves 11, el viernes 12 se mantendrían más o menos altas las temperaturas, no obstante, el fin de semana terminará este evento y el frío se volverá a sentir en toda la región, llegando incluso a los 20 °C.

