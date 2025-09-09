Hasta 26 °C: este será el día de “calor de verano” en Santiago, según el tiempo. Foto: ATON.

El pronóstico anunció la probabilidad de lluvia para este miércoles, 10 de septiembre, en Santiago. No obstante, el panorama cambió y los modelos muestran que durante esa jornada, no habrá precipitaciones. Esto, porque “el sistema frontal perdió fuerza”, según explicaron desde Meteored.

En cambio, el miércoles será el día en que la capital transicionará a uno de los días más calurosos de este invierno .

La jornada comenzaría con un cielo nublado, pero a medida que transcurra el día, se irá despejando para así dar paso a los intensos rayos de sol que aumentarán la temperatura, según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Esto es lo que se sabe hasta ahora del caluroso pronóstico para la Región Metropolitana.

Qué es una dorsal cálida, el fenómeno que provocará calor en la RM

Una dorsal cálida en altura será la responsable de los días de calor que vivirá Santiago durante la semana. Se trata de un fenómeno meteorológico, parecido a una masa de aire cálido, situado en los niveles más altos de la atmósfera.

Sus efectos suelen ser: tiempo estable, seco y despejado. Y es que, por su naturaleza, obstaculiza la formación de nubes y tormentas. Además, está asociada a olas de calor.

Este día hará mucho calor en Santiago, según el pronóstico

Producto de la dorsal cálida, el pronóstico indica que el jueves 11 de septiembre, la Región Metropolitana vivirá un día con “calor de verano”.

De acuerdo a la DMC, las máximas podrían llegar hasta los 26 °C en el centro de Santiago. En comunas como Lampa, Tiltil y Colina, el termómetro podría marcar cifras aún más elevadas, aseguraron desde Meteored.

Y el viernes 12, la dorsal alcanzaría su máxima influencia.

“Será un adelanto de la estación que se aproxima, aunque aún quedan jornadas de tiempo invernal por delante”, aseguraron en Meteored.