Lluvia, y después calor de verano: el errático pronóstico del tiempo en Santiago esta semana. Foto: ATON.

Los pronósticos de días pasados afirmaban que la zona central, incluida la Región Metropolitana, comenzaría la semana con lluvia, producto de un sistema frontal que se posicionaría sobre el sector y que dejaría precipitaciones “importantes”.

Sin embargo, los cambios meteorológicos son, a veces, impredecibles: los nuevos datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) muestran que este lunes y martes, la ciudad de Santiago se mantendrá con un tiempo más invernal, pero con baja probabilidad de lluvia.

Otros modelos, como los de Meteored, indican que sí podría haber precipitaciones a lo largo del día, en forma de chubascos débiles y solo en algunas comunas de la capital .

Pero todo esto quedaría atrás a partir del jueves, pues se espera que el termómetro se dispare y nos regale varios días de calor veraniego.

Esto es todo lo que se sabe del pronóstico del tiempo para esta semana.

Cuándo hay lluvia en Santiago según el tiempo

Este lunes 8, en los cielos debiese predominar la nubosidad.

La lluvia podría caer sobre comunas del oriente durante la tarde de este lunes (se estima, alrededor de las 17:00 horas, según Meteored) en forma de chubascos débiles y aislados. Pero será, efectivamente, llovizna ligera que no acumularía más de 1 milímetro de agua caída.

El martes 9, será un día de temperaturas agradables y un cielo parcialmente despejado. En Santiago, el termómetro llegará a una máxima de 21 °C.

En cambio, el miércoles 10 debería llegar a la zona central un sistema frontal que podría dejar lluvia débil en algunos sectores de la RM, “especialmente hacia el sur y suroeste”, indicaron desde Meteored.

No obstante, el escote de la muerte podría hacer de las suyas y provocar que la lluvia no logre posicionarse encima de Santiago, como lo ha hecho en otras ocasiones.

Qué día habrá calor de verano en Santiago, según el tiempo

El tiempo cambiante, impulsado por una dorsal en altura, hará que el jueves 11, la Región Metropolitana viva un día muy similar a una jornada de verano.

La máxima podría ser de 28 °C en algunas comunas del norte, y 25 °C en el centro de Santiago.

El viernes 12, el cielo se mantendría despejado y se repetiría un día de calor, aunque probablemente un poco más moderado. La máxima será de 24 °C.