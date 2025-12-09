Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago. Foto: ATON.

Un episodio similar al del pasado fin de semana podría repetirse en el tiempo en la Región Metropolitana. De acuerdo al pronóstico, la semana comenzará con un par de días de calor veraniego, para después recibir nuevamente una baja segregada que traería lluvia y días más frescos a la capital.

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este martes 9 vuelven las altas temperaturas, y el termómetro marcará una máxima de 30 °C en Santiago.

El miércoles 10, se esperan unos 28 °C y, a partir del jueves 11, comenzaría una tendencia hacia los días más frescos. Y es que, de acuerdo a algunos modelos, comenzaría a llegar la baja segregada que traería consigo tormentas eléctricas y chubascos.

¿Alcanzará a llover en Santiago, o afectará solo a las zonas cordilleranas? Esto es lo que se sabe hasta ahora, según el pronóstico.

¿Cuándo vuelve la lluvia a Santiago? Esto dice el tiempo

Según explicó el meteorólogo de Meteored, Javier Hernández Oramas, la vaguada en altura podría comenzar a generar condiciones inestables en el tiempo en la Región Metropolitana desde este martes 9.

Aunque se esperan 30 °C para hoy, desde esta jornada comenzarían a bajar las temperaturas, además de que existe la posibilidad de que se generen tormentas eléctricas, aunque solo en la cordillera.

Pero el día más inestable de la semana, donde podrían presentarse chubascos y más tormentas eléctricas, será el jueves 11 de diciembre , jornada en que la baja segregada se hará más presente en la RM.

“Aunque el núcleo del sistema dejará sus efectos más significativos en sectores cordilleranos y de precordillera, en el centro de Santiago también existe una probabilidad real de chubascos ”, adelantó Hernández.

Se trataría de un evento muy similar al del pasado sábado, cuando el interior de la Región Metropolitana (incluido Santiago) recibió chubascos y un descenso importante en la temperatura.

De acuerdo al periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, esta inestabilidad también podría extenderse hacia el interior de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule y Ñuble.